KV Oostende wint op eigen veld en stuurt Charleroi puntenloos huiswaarts!

KV Oostende wint na een stevige wedstrijd op eigen veld van Charleroi dat puntenloos huiswaarts moet.

De wedstrijd aan de kust begon meteen heel stevig. Beide ploegen drukten het gaspedaal hard in. De eerste kans was voor Brecht Capon. Hij kopte na amper een minuut al naast. Daarna was het Ryota Morioka die aan de overkant in de handen van Hubert schoot. De toon van de wedstrijd was meteen gezet. En het duurde dan ook niet lang tegen dat we een eerste doelpunt zagen. Na vijf minuten spelen kon Sakala na een knappe voorzet van Ari Skulason al beslissen. Even leek het alsof Kayembe de bal nog raakte, maar het is wel degelijk via Fashion Jr Sakala dat de bal tegen de netten ging.

Na amper tien minuten moest bij de bezoekers Willems de partij al staken. De geblesseerde speler werd vervangen door Gaëtan Hendrickx. Charleroi bleef niet bij de pakken zitten na de vroege tegengoal. Ze probeerden meteen meer druk te zetten op de Kustboys. Gholizadeh probeerde het vanop zijn linkerflank, maar Hubert kon zonder al te veel problemen ingrijpen. Bruno, die voor het eerst sinds zijn blessure terug in de basis stond, probeerde het vervolgens op de counter maar de aanval leidde nergens toe. Dessoleil zorgde nog even voor spanning nadat hij een hoekschop kon koppen, maar die bal ging net naast.

Ook bij KV Oostende voelden ze de gelijkmaker in de lucht hangen. Ze begonnen wat nerveuzer te spelen. Theate ging dan ook iets te opzichtig aan de schouder van Benchaib hangen en kreeg prompt geel onder de neus geschoven.

Charleroi komt op gelijke hoogte

En de gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Gholizadeh dribbelde voorbij de Oostendse verdediging richting de zestien waar Nicholson zijn voorzet voorbij Hubert kon binnenkoppen. 1-1! De ploegen namen wat gas terug en hielden elkaar mooi in evenwicht maar plots brak KV Oostende toch uit met een counteraanval. De bal geraakte tot bij Capon die het met een lobje probeerde maar Penneteau schatte de schop goed in en kon de bal pakken. Kort daarna waren het weer de Kustboys die voor spanning zorgden. Hendrickx werkte de bal wat ongelukkig weg waarop Gueye zijn kans waagde maar Gillet kon het schot nog net blokkeren. Zo gingen we rusten met een correcte 1-1 score.

Tweede helft:

Capon begon net iets te ijverig aan de tweede helft. Hij trapte op Kayembe en kreeg geel van scheidsrechter Lothar D’Hondt. Enkele minuten later vierden de Zebra’s. Ze dachten net op voorsprong te zijn gekomen, maar de lijnrechter vlagde het doelpunt van Bruno toch nog af wegens buitenspel van Benchaib. Gedaan met vieren. Maar de Carolo’s vlogen er meteen terug in en bleven druk zetten. Opnieuw moest Hubert zich omdraaien. Deze keer was het Benchaib die scoorde, maar andermaal werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

Geel voor Belhocine

KV Oostende had het begrepen. Ook de Kustboys schakelden een versnelling hoger. Dat leidde na nog geen twee minuten al tot de 2-1 via Hendry! Belhocine ging in protest. De bal ging eerst tegen de schouder van Hendry, die zo binnenkopte. Gillet haalde de bal nog uit doel, maar het leer was volledig over de lijn geweest. Een geldig doelpunt dus.

Hjulsager met de 3-1!

Plots zagen we Hjulsager doorbreken. Hij trapte richting doel waar Penneteau net te laat kwam. 3-1 voor de thuisploeg. Charleroi bleef niet bij de pakken zitten. Invaller Razaei kon voorbij de verdediging van KV Oostenden dribbelen en trapte zijn ploeg terug in de wedstrijd. 3-2!

Maar verder kon Charleroi niks meer betekenen. KV Oostende bleef voor gevaar zorgen waardoor Charleroi verdedigend te veel werk had om aanvallend nog een kans bij elkaar te spelen. Het bleef dan ook 3-2. Een knappe overwinning voor de jongens van KV Oostende.