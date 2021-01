Vergroot Club Brugge vanavond op Stayen de kloof met de achtervolgers?

Als Club Brugge vanavond met de zege aan de haal gaat bij STVV, loopt het uit tot vier punten van dichtste achtervolger KRC Genk, dat zaterdag averij opliep in Kortrijk.

Hans Vanaken zit zijn eerste van drie schorsingsdagen uit. Wellicht krijgt Charles De Ketelaere de kans om zich op zijn favoriete positie te tonen. Nieuwkomers Bas Dost en Stefano Denswil behoren meteen tot de Brugse selectie. Clement gaf al aan dat Denswil nog met een fysieke achterstand kampt, maar Dost krijgen we ongetwijfeld te zien vanavond.

De negen op negen vlak voor de jaarwisseling gaf Sint-Truiden de nodige ademruimte. Toch blijft alles op een zakdoek liggen onderin het klassement.

Peter Maes moet tegen Club Brugge Maximiliano Caufriez missen door een schorsing. Al is er een serieuze kwaliteitsinjectie in het offensieve compartiment op Stayen: nieuwkomers Christian Brüls en Ilombe Mboyo geven de Truienaars meer mogelijkheden voorin.

Squad Selection



We krijgen bezoek van de leider van het klassement. Deze Kanaries verdedigen morgen onze kleuren.



@ClubBrugge

20.45 hrs

Stayen

🤞 Support From Home

💛 We play in our Official Feathers#STVV #CanaryForever #jpl #StvClu pic.twitter.com/qLoiZwzBDQ