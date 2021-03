't Is van moeten voor Anderlecht, dat twee basisspelers ontbreekt tegen Zulte Waregem: "Op leven en dood" en "Laatste kans"

Anderlecht zag Oostende zaterdagavond winnen en weet dus wat het moet doen. Enkel winnen is goed genoeg tegen Zulte Waregem.

Anderlecht moet het doen zonder Elias Cobbaut en Kemar Lawrence. De eerste is geblesseerd, de tweede ziek. Wie Cobbaut zal vervangen, is nog afwachten. Sardella, Kana en Lissens komen allemaal in aanmerking. Mykhaylichenko wordt zonder twijfel wel de linksachter.

"Het zijn allemaal matchen op leven en dood", zei Kompany vrijdag. Maar deze toch nog iets meer. Met na deze speeldag nog drie matchen moet Anderlecht de aansluiting met Oostende en Genk behouden om zijn kansen op play-off 1 gaaf te houden.

Bij Zulte Waregem is Govea geschorst en mag Colassin niet spelen tegen zijn moederclub. "Het is onze laatste kans op play-off 1. Ik ben benieuwd hoe ze zullen reageren op de uitschakeling in de beker", aldus Francky Dury.

