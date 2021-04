Beerschot boekt belangrijke overwinning tegen Charleroi na twee strafschopdoelpunten van Rapha Holzhauser

Beerschot heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om play-off 2. De ploeg haalde het deze avond met 2-1 van Charleroi na twee strafschopdoelpunten van Holzhauser, waaronder eentje in het absolute slot. Voor Charleroi wordt het nu bijzonder lastig om nog bij de eerste acht te eindigen.

Beerschot begon in een ander systeem (4-3-3) aan de wedstrijd en het leverde meteen enkele uitstekende kansen op. Vooral via de stilstaande fases van Holzhauser was de thuisploeg gevaarlijk, maar Descamps lag telkens goed in de weg.

Beerschot verdiende een doelpunt en iets voorbij het half uur was het ook raak. Van Cleemput haalde een bedrijvige Sanyang neer in de zestien en de bal kwam daardoor op de stip. Een kolfje naar de hand van Rapha Holzhauser en de Oostenrijke stuurde Descamps naar de verkeerde hoek: 1-0.

Na het openingsdoelpunt kwam Charleroi meer opzetten, maar onder meer dankzij een sterke Frans kregen de Carolo's maar weinig kansen bij elkaar gevoetbald. 1-0 was dan ook een logische en verdiende tussenstand.

© photonews

Tweede helft

Een heel ander spelbeeld in de tweede helft. Charleroi nam volledig het commando over en ze voetbalden heel wat kansen bij elkaar. De beste kansen waren voor Nicholson en Gholizadeh, maar Vanhamel had enkele schitterende reddingen in huis.

De defensie van Beerschot hield lang stand, maar twintig minuten voor het einde viel dan toch de verdiende gelijkmaker. Nicholson had een krachtige kopbal in huis en deze keer had Vanhamel er geen verhaal tegen: 1-1.

© photonews

Een 1-1 eindstand leek een feit, maar het venijn zat alsnog in de staart van de wedstrijd. Eleke had een knappe actie in huis en trapte zijn schot tegen de hand van Vranjes. De scheidsrechter besloot opnieuw naar de stip te wijzen en ook nu zette Holzhauser de strafschop koelbloedig om. 2-1 was meteen ook de eindstand.

Zo doet Beerschot een geweldige zaak in de strijd om play-off 2, want de club schuift zo op naar de zesde plaats in het klassement. Charleroi staat op de elfde plaats en volgt op drie punten van OHL, de nummer acht in het klassement.