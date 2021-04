Cruciaal duel tussen Beerschot en Charleroi in de strijd om een ticket voor play-off 2

Deze avond staan Beerschot en Charleroi tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Het is een belangrijke wedstrijd met het oog op play-off 2, want Beerschot staat op de achtste plaats, terwijl Charleroi op de elfde plaats volgt, maar wel slechts met twee punten achterstand op Beerschot.

Met Beerschot en Charleroi staan vanavond twee ploegen tegenover elkaar die uitstekend aan het seizoen waren begonnen, maar nu een kleine terugval kennen. Zo staat Beerschot nog op de achtste plaats en volgt Charleroi zelfs pas op de elfde plaats. Het verschil tussen beide ploegen is slechts twee punten, waardoor het een cruciaal duel is met het oog op play-off 2. In de heenwedstrijd haalde Charleroi het met 3-1 na doelpunten van Gholizadeh en Rezaei. Suzuki kon toen tegenscoren voor Beerschot. Wie pakt belangrijke punten met het oog op play-off 2?





Volg Beerschot - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.