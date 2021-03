Antwerp blaast de titelstrijd nieuw leven in dankzij winst op het veld van Club Brugge!

Een wedstrijd met weinig kansen maar dankzij Lamkel Zé en Refaelov blaast Antwerp nieuw leven in de titelstrijd.

1ste helft

Beide teams begonnen met hoge pressing om elkaar in de fout te dwingen. Brugge had het balbezit maar de eerste kans van de wedstrijd was voor Antwerp en leverde direct een doelpunt op. Lange bal op Lamkel Zé die moederziel alleen op Mignolet afging en de 0-1 op het bord zette.

Club Brugge nam de wedstrijd in handen maar kwam niet tot grote kansen. De Wolf had zo goed als geen werk en het spel bleef beperkt tot veel middenveldspel.

De 0-2 komt via Refaelov. Batubinsika ging neer in het strafschopgebied na contact met Mata. Refaelov zette zich achter de bal en knalde hem staalhard in de linkerbovenhoek.

Zo stond Antwerp met de rust 0-2 in een wedstrijd zonder veel kansen.

2de helft

Het begin van de 2de helft werd gekenmerkt door veel stevige duels en discussies. Dit kwam de wedstrijd niet ten goede. Der eerste kans was voor Hongla die probeerde een lop over Mignolet maar deze was op tijd terug in zijn doel.

Dan was het wachten tot de 65ste minuut met ineens een dubbele kans voor Club. Eerst Lang maar die besloot te centraal en op De Wolf dan kwam Vanaken tot een schot maar dit spatte uiteen op de deklat.

In de 90ste minuut ging Lang stevig door op De Laet. Dit leverde hem zijn 2de gele kaart op en rood.

Club had het balbezit maar kwam niet tot grote kansen. Antwerp zat in een zetel met de 0-2 voorsprong en hield deze vast. Zo wordt de titelstrijd toch nog spannend!