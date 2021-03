Late strafschop (in twee tijden) bezorgt Gent drie punten van de hoop in teleurstellende pot voetbal tegen Cercle Brugge

Zowel voor Gent als voor Cercle Brugge was het een levensbelangrijk duel. Voor de Buffalo's met oog op de play-offs, voor de bezoekers met oog op de strijd tegen degradatie. Oogstrelend voetbal leverde dat in ieder geval niet op.

AA Gent had op maandag nog zwaar verloren van Club Brugge (0-4), maar Hein Vanhaezebrouck bleef wel vertrouwen hebben in de basiself van tegen blauw-zwart. Odjidja en Tissoudali bleven zo onder meer opnieuw op de bank zitten.

Bij de bezoekers koos Yves Vanderhaeghe voor Vanhoutte als de vervanger van de geschorste Van Der bruggen, terwijl ook Musaba een basisplek kreeg in een levensbelangrijk duel voor De Vereniging om wie weet opnieuw boven Moeskroen terecht te komen.

Droef voetbal

De noodgedwongen wissels van Marcelin, Arslanagic (botsing) en Vanhoutte (hamstrings) waren lange tijd het hoogtepunt van een bijzonder droeve wedstrijd. Zeker in de eerste helft zat er heel weinig spel in de match, integendeel zelfs.

De beste kansen? Die waren eigenlijk zelfs voor Cercle Brugge. In de eerste helft miste Ugbo onbegrijpelijk aan de tweede paal, in de tweede helft was er een pegel van Hoggas op de lat. Na de pauze - en na een drievoudige wissel - waren de Buffalo's wel sterker voor de dag gekomen.

Strafschop maakt verschil

Dat leverde ook wat dominantie op, maar veel werd daar met Odjidja en Castro-Montes onder meer uiteindelijk niet mee gedaan. Toch zouden de Gentenaars uiteindelijk wel het allerbelangrijkste - de drie punten - pakken.

Viitinho ging in de fout op Nurio Fortuna, Castro-Montes mocht vanop de strafschopstip de 1-0 scoren. In eerste instantie trapte hij nog op Didillon, maar in de rebound zorgde hij uiteindelijk wél nog voor het levensbelangrijke doelpunt. Cercle probeerde nog wat, maar moet zonder punt naar huis en doet een slechte zaak in de degradatiestrijd. Gent mag nog dromen van de play-offs.

