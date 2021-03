Stilaan alles of niks voor Gent en Cercle, die allebei belangrijke speler(s) moeten missen

AA Gent en Cercle Brugge sluiten op zondagavond (voorlopig) speeldag 31 af. En dat is voor beide ploegen een levensbelangrijk duel.

De Buffalo's hebben met het programma dat ze nog voor de kiezen krijgen (Standard, Charleroi, Zulte Waregem) absoluut een driepunter nodig tegen Cercle Brugge als ze nog in aanmerking willen komen voor play-off 1.

Zelfs voor play-off 2 zou het wel eens fataal kunnen worden als er tegen de Vereniging niet gewonnen kan worden. Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe kennen elkaar goed, dus mogelijk hebben ze ook op het veld weinig geheimen voor elkaar.

De thuisploeg moet het zonder Dorsch doen, maar kan wel opnieuw rekenen op Vadis Odjidja. Die zal normaal gezien ook in de basis starten. Vanhaezebrouck gaf vooraf de VAR nog een veeg uit de pan voor wat er allemaal gebeurde tegen Club Brugge, benieuwd welke impact dat zal hebben zondagavond.

Ook bij de bezoekers is het overigens van moeten. De Vereniging staat voorlaatste, maar kan door het verlies van Moeskroen tegen Oostende op zaterdag wel een prima zaak doen in de strijd tegen het behoud - al is winnen in de Ghelamco Arena nooit makkelijk. Koshi (geblesseerd) en Van der Bruggen (geschorst) zijn er niet bij.

Selectie. Squad for #GntCer! 🟢⚫️ #OllemolleTwoalve #levecercle



🟥 Van Der Bruggen is geschorst na z'n dubbele gele kaart tijdens #GnkCer

💉 Koshi werd maandag geopereerd aan de meniscus en is out voor de rest van het seizoen. pic.twitter.com/UweoYIhCKR — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 20, 2021

