Roept uitgerekend Standard de remonte van KRC Genk een halt toe?

Na de bekereuforie verleggen KRC Genk en Standard de focus weer naar de competitie. De twee bekerfinalisten openen vrijdag speeldag 31 in de Jupiler Pro League, waarin de belangen voor beide ploegen groot zijn.

Weg dip, weg crisis in KRC Genk. Met vier zeges op rij is de Genkse hemel helemaal opgeklaard. De stabiliteit in en rond het elftal is teruggekeerd. De teugels laten vieren is niet aan de orde, gaf John van den Brom aan. Net als heel wat andere coaches nam hij maar wat graag het woord 'finales' in de mond. Mits een zege staat KRC Genk heel dichtbij een plekje in POI en wipt het (tijdelijk?) over Antwerp naar plaats twee in de rangschikking.

Van den Brom kan geen beroep doen op Limbombe, Uronen en Leysen. Het drietal zit nog steeds in quarantaine na een positieve test. Dries Wouters ondervindt nog te veel hinder van de kuit.

Standard bereikte afegelopen weekend dan wel de bekerfinale, in de competitie zit de mot er serieus in de laatste weken. De ploeg van Mbaye Leye kon al zeven competitiewedstrijden op rij niet winnen (3 op 21), toch gaf de Senegalese coach van de Rouches donderdag aan de hoop op POI nog niet te hebben opgeborgen. In dat opzicht mag Leye met niets minder dan de zege tevreden zijn in de Luminus Arena. Met zes punten achterstand op nummer vier KV Oostende is enkel een driepunter een optie om de POI-droom levendig te houden.

Op Zinho Vanheusden na beschikt Mbaye Leye over een volledig fitte kern. De heenwedstrijd op Sclessin, toen nog met Montanier en Wolf aan de zijlijn, eindigde na een povere en kansarme pot voetbal op 0-0. Hopelijk heeft deze wedstrijd, de bekerfinale avant la lettre, vanavond meer om het lijf. Volg de partij live op Voetbalkrant.com vanaf 20u45.

