De Norre en Schrijvers brengen OHL in winnende positie maar KVM houdt na VAR-tussenkomst punt thuis

KV Mechelen moest winnen om in de top acht te geraken, OHL moest winnen om de kansen op play-off 1 gaaf te houden. Een interessante insteek voor dit streekduel. Toch draaide het uit op een gelijkspel. De Norre maakte een beauty en ook Schrijvers scoorde. KVM vond eveneens tweemaal de weg naar doel.

Er was nog maar pas afgetrapt of Al-Tamari zette zich al door. De Jordaniër besloot vanuit een scherpe hoek naast. Het was de aanzet voor een boeiende eerste tien minuten. Romo verwerkte het botsende schot van Vanlerberghe prima en die laatste had het kort nadien lastig in een duel met Henry. De topschutter van OHL draaide weg van zijn verdediger en mikte van dichtbij op de dwarsligger.

Na de aanvangsfase was het veel minder op gebied van doelgevaar. Wel hadden beide ploegen voor rust één flits in huis, waardoor er toch aan elke kant een doelpunt viel. Vranckx opende na een knappe balbehandeling de score. De goal van De Norre aan de overkant was nog mooier: de Limburger nam de voorzet van Sowah in één tijd op de slof en knalde héérlijk binnen. Hét hoogtepunt uit deze match!

Ook in de tweede helft waren de openingen lange tijd schaars in een wedstrijd die wel een kwaliteitsinjectie kon gebruiken. Halverwege die tweede periode kwamen daar toch de kansen op een volgend doelpunt. Vanlerberghe verstuurde een goede diepe voorzet, Walsh kopte aan de tweede paal voorlangs.

Geen 2-1 dus, wel 1-2. Brys had Schrijvers ingebracht en die zorgde wel voor die surplus aan kwaliteit. Na een inspeelpass van Sowah omzeilde Schrijvers Thoelen en legde hij de 1-2 in het lege doel. Daarmee was het laatste woord nog niet gevallen, want er kwam nog een VAR-momentje. Die had handspel van Tshimanga gezien en Vergoote ging akkoord na het bekijken van de beelden.

De bal op de stip dus en dat was een klusje voor de pas ingevallen Ferdy Druijf: 2-2. Nadien drong KV Mechelen nog het meest aan. Walsh stuitte na samenspel met Shved op Romo. Diezelfde Shved stond bij een hoekschop vrij aan de tweede paal, maar zijn kopbal belandde langs de verkeerde kant van het zijnet. In de absolute slotseconden maakte Sowah ei zo na nog de 2-3: de winnende treffer stierf op de paal.