KV Mechelen op zoek naar start van nieuwe reeks in zespuntenmatch voor play-offs tegen OHL

KV Mechelen en OHL kijken mekaar zondagnamiddag in de ogen in het AFAS-stadion Achter de Kazerne. De winnaar van deze zespuntenmatch doet een gouden zaak in de strijd om de resterende tickets voor de play-offs.

De twee ploegen hebben eens wat langer naar een wedstrijd kunnen toewerken. Uitkijken wat dat gaat geven zondagnamiddag. KV Mechelen sprokkelde in zijn vorige duel een punt in het Lotto Park en tankte zo terug wat vertrouwen na de zware nederlaag in de beker tegen Genk. De heenmatch in Leuven was de start van een geweldige reeks voor KVM. Begint het aan het einde van de competitie opnieuw aan zo'n reeksje?

Dat zullen ze bij Leuven, dat sinds begin februari terug in de goede flow zit, trachten te vermijden. Het is daardoor zelfs nog in de running voor play-off 1. Om die kansen gaaf te houden, moet er gewonnen worden. Dat lukte recent thuis vlotter dan buitenshuis. Op de vorige speeldag was er een spektakelstuk in Eupen, waar OHL driemaal op voorsprong kwam, maar vrede moest nemen met een gelijkspel.

Het streekduel is een zespuntenmatch in de strijd om de play-offs, want OHL telt voorlopig drie punten meer dan KVM. De Mechelaars moeten winnen om weer in de top acht te geraken. Leuven kan zowel nog naar play-off 1, play-off 2 of met lege handen komen te staan. Marc Brys, die ooit als trainer van KV net play-off 1 misliep, rekent vooral op frisheid bij zijn spelers om het verschil te maken.

Naast de jongens die Brys al het hele seizoen moet missen, is ook Maertens er niet bij vanwege een blessure. Hubert (ex-KVM) is geelgeschorst. Langs Mechelse zijde zijn Peyre en Kaboré opnieuw fit na hun spierblessures. Van Damme, Engvall en Van den Eynden zijn wel nog buiten strijd.

