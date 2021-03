Invaller Gueye bezorgt Oostende drie gouden punten na povere wedstrijd in Moeskroen

Na een zoutloos duel tussen Moeskroen en KV Oostende is Oostende dan toch op een diefje met de drie punten gaan lopen. De bezoekers zagen eerst een doelpunt van Sakala nog afgekeurd worden maar kwamen in de blessuretijd toch op voorsprong.

Moeskroen en KV Oostende hadden er alle baat bij om voor een overwinning te gaan. De thuisploeg kan elk punt gebruiken in de strijd tegen degradatie en KV Oostende kon aan de andere kant van het klassement gouden zaakjes doen in de strijd om play off 1.

Dat liet zich echter niet zien aan de wedstrijd want het duurde lang voor er sprake was van doelgevaar. KV Oostende nam de tijd om in de wedstrijd te komen en de druk langzaam op te voeren. De meeste schoten op doel kwamen via middenvelder Hjulsager, die in de eerste helft elke gelegenheid greep om naar doel te trappen. De ene keer ging de trap ver over, de andere keer moest Koffi de bal attent uit zijn doel slaan.

© photonews

De grootste kans kwam nog van Moeskroen. Lepoint controleerde een voorzet met de borst en trapte dan strak in de benedenhoek maar Hubert pareerde met een knappe redding.

Net voor de rust leek het dan toch dat de bezoekers op voorsprong zouden komen. Koffi verkeek zich helemaal op een corner waardoor Sakala van heel dichtbij in doel kon werken. Maar uiteindelijk riep de VAR scheidsrechter Bert Put naar het scherm en werd het doelpun afgekeurd. Een mogelijke fout van Theate? Buitenspel? Het is tot nu toe nog altijd niet echt duidelijk.

© photonews

Povere tweede helft

De eerste helft begon bijna op dezelfde manier als de eerste eindigde. Koffi verkeek zich op een corner en ging onder de bal door. Gelukkig voor hem was Silvestre er nog om het doelgevaar te keren.

Sakala komt nog dicht bij een doelpunt voor Oostende maar hij kon zijn poging niet kadreren waardoor de bal voorlangs hobbelde.

Moeskroen probeerde in de wedstrijd te komen maar kwam niet tot echte kansen. Ook Oostende was in het laatste kwartier niet bij machte om groot doelgevaar bij elkaar te voetballen tot in de blessuretijd. Na een voorzet van Hjulsager ging Koffi helemaal in de fout en liet hij de bal liggen. Invaller Gueye kon profiteren en de bal in het lege doel werken. In de resterende minuut kreeg Moeskroen de tijd niet meer om een gelijkmaker te scoren waardoor Oostende drie gouden punten binnenhaalde.