Maakt Waasland-Beveren degradatiestrijd extreem spannend na inhaalduel tegen STVV?

Waasland-Beveren is er afgelopen weekend in geslaagd om de degradatiestrijd nieuw leven in te blazen door te winnen tegen Oostende. STVV won op zijn beurt dan weer van KV Mechelen en mag zich daar heel gelukkig mee prijzen.

Door die overwinning tegen KV Mechelen heeft STVV zich quasi verzekerd van het behoud. Het verschil met Waasland-Beveren is nu 7 punten met nog 3 wedstrijden te gaan en bovendien staan ook Cercle Brugge en Moeskroen nog tussen hen in het klassement. Al zal Peter Maes de inhaalwedstrijd tegen de hekkensluiter niet licht opnemen. Een verliespartij kan snel in de hoofden kruipen en er voor zorgen dat ze met knikkende knieën de laatste twee wedstrijden van het seizoen aanvatten op Genk en thuis tegen Anderlecht.

Peter Maes recupereert Chris Durkin en Teixeira in de selectie. Ook de derde doelman verandert tegenover de selectie van tegen KV Mechelen. Verdedigers Sankhon en Vagiannidis vallen dan weer af.

🐥⚽ 𝙎𝙦𝙪𝙖𝙙 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣



De Kanaries maken morgen een belangrijke verplaatsing naar het Freethielstadion. Wat is jullie pronostiek?🤔



🆚 @WaaslandBeveren

⏰19.00 uur

📍 FreethielStadion

🤞 Support From Home

💛We play in Full Yellow#STVV #CanaryForever #Jpl #WbeStv pic.twitter.com/vN7M2SVOCv — STVV (@stvv) April 5, 2021

Waasland-Beveren

De thuisploeg heeft afgelopen weekend laten zien dat er zeker nog vuur zit in Waasland-Beveren. Een onverhoopte overwinning tegen de vierde in de stand zorgde ervoor dat ze in de stand nog 3 punten achter Moeskroen staan. Spijtig genoeg voor de Waaslanders pakte Moeskroen een punt tegen Charleroi, won Cercle Brugge van Beerschot en won ook STVV van KV Mechelen. Winst tegen STVV zou alleszins betekenen dat ze op gelijke hoogte komen met Moeskroen. Waasland-Beveren moet nog tegen Kortrijk en OHL terwijl Moeskroen nog tegen Antwerp en Club Brugge moet.

Leonardo Bertone valt uit de selectie van Nicky Hayen na een schorsting en Koita blijft geblesseerd thuis. Verder kan Hayen ook niet rekenen op de geblesseerden Bastians, Wiegel, Vieira, Leuko en Cijntje. Tom Reyners is een nieuwe naam in de selectie.

De heenmatch op Stayen eindigde op 1-1, STVV kwam op voorsprong na een vroeg doelpunt van Pol Garcia, Koita kon de blessuretijd gelijkmaken.

