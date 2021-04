Boekt Cercle Brugge zeer belangrijke thuisoverwinning tegen Beerschot?

Voor Cercle Brugge staat er deze middag een zeer belangrijke wedstrijd op het programma in de Jupiler Pro League. Er moet namelijk gewonnen worden tegen Beerschot om Waasland-Beveren opnieuw op vier punten achterstand te zetten.

Bij Cercle Brugge zullen ze ongetwijfeld niet tevreden geweest zijn na de overwinning van Waasland-Beveren op het veld van KV Oostende. Daardoor komen de Waaslanders namelijk op één punt van Cercle Brugge in het klassement. Een overwinning tegen Beerschot is dus een must.

Voor Beerschot staat er ook nog steeds heel wat op het spel, want de ploeg kan namelijk nog steeds bij de eerste vier eindigen in het klassement. Het is uitkijken naar Rapha Holzhauser en daarnaast zou Zakaria Bakkali zijn debuut kunnen maken voor Beerschot.

Houdt Cercle Brugge de drie punten thuis tegen Beerschot?