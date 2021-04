Geeft Club Brugge seizoen extra kleur in West-Vlaamse Derby?

De nederlaag tegen Antwerp zet de Brugse benen weer op de grond. Zorgt de recente nederlaag voor een nieuwe drive bij Blauw-Zwart na de interlandbreak, of kan Kortrijk haar historische status als 'Zwarte Beest' terug oppakken?

KV Kortrijk

Rood-Wit heeft zich dit seizoen stevig tekortgedaan. In het begin van dit seizoen leek Kortrijk zich wel eens te durven mengen voor Play-Offs, maar die hoop werd als snel opgeborgen. Een plek onder in het klassement is waar ze nu vertoeven, na slechts één overwinning in hun laatste vijf wedstrijden. Want welke voetbalfan is die blunder van Wellenreuther nu al vergeten, die Kortrijk wél de drie punten opleverde.

De stunt in Anderlecht is dan ook een doekje voor het bloeden momenteel. Gelukkig kunnen de Kerels zich ook optrekken aan enkele positieve zaken. Selemani zorgt voor technische hoogstandjes, en Gano toonde zich al enkele keren zeer doelgericht. Ook coach Elsner kan tevreden vooruitblikken, want enkel D’Haene is niet beschikbaar door een heupblessure sinds eind oktober.

Club Brugge

Na de uitschakeling in Europa en de beker, was het record ‘meeste gewonnen wedstrijden in één seizoen’ hun doel. De nederlaag op eigen veld tegen Antwerp zorgde dat ook die ambitie mocht opgeborgen worden. Het enige waar ze nu nog voor spelen, is zo snel mogelijk kampioen worden. Dat ze effectief kampioen worden, daar twijfelt namelijk niemand nog aan, toch?

Iedere Club Bruggesupporter hield z’n hart even vast bij het uitvallen van Lang bij Jong Oranje op het EK O21. De schade lijkt mee te vallen, al zal hij toch de resterende speeldagen in de reguliere competitie moeten missen. Verder mist Club Brugge geen spelers door blessure, een positief gegeven gezien hun recente corona-uitbraak.

Spelverloop

KV Kortrijk is jarenlang een van de zwaarste uitwedstrijden geweest voor Club Brugge. Tussen 2010 en 2015 reisde Club Brugge 8 keer in de Jupiler Pro League af naar het Guldensporenstadion, en wist het geen enkele van die competitiewedstrijden winnend af te sluiten. De status ‘Het zwarte beest’ is helaas voor de Kerels verdwenen, want het is van 2016 geleden dat ze Club konden verrassen.

Ook voor deze wedstrijd wordt verwacht dat Club Brugge de bovenhand neemt. Club is immers nog steeds autoritair leider in de Jupiler Pro League. Vooral in uitwedstrijden lijkt Blauw-Zwart onaantastbaar, met 11 overwinningen in 15 wedstrijden.

Een paar interessante weddenschappen?

Drukt Blauw-Zwart voor de rust hun stempel op deze wedstrijd? Bij een Brugse voorsprong aan de rust krijg je al 2,15 keer je inzet bij betFIRST!

KV Kortrijk wist zowel tegen Anderlecht als Antwerp tweemaal te scoren. Al slikten ze in hun laatste vijf competitiewedstrijden wel 11 doelpunten. Scoren beide ploegen in het Guldensporenstadion? In dat geval, geeft betFIRST je 1,90 keer je inzet!