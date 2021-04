Waasland-Beveren doet gouden zaak en geeft zichzelf (en Anderlecht) hoop na winst in Oostende

Gaat Waasland-Beveren weer de grote ontsnappingstruc uithalen? Niemand gaf hen veel kans op het veld van Oostende, maar dat draaide even anders uit. En daarmee geven ze ook Anderlecht weer hoop op play-off 1.

Waasland-Beveren leek al snel een vogel voor de kat in de Diaz Arena. Topschutter Aboubakary Koita blesseerde zich al snel en moest vervangen worden door Sinani. In een match waar KV Oostende de eerste twintig minuten heer en meester was. Dan lijkt het vrijwel onmogelijk te worden.

KVO stuikt in elkaar

Maar kijk, de eerste de beste keer dat de bezoekers in de box kwamen, was het prijs. Theate verkeek zich op een hoge bal, Frey stuitte eerst nog op Hubert, maar in de rebound scoorde... Sinani. En wat gebeurde? Waasland-Beveren speelde zowaar nog een stuk of drie goeie kansen bij elkaar. Hadden ze bij KVO dan toch last van de druk?

© photonews

De pressing, die al een heel seizoen tegenstanders in de problemen bracht, werkte gewoon niet. Te slordig uitgevoerd. Het ging allemaal te traag bij de kustjongens. En Waasland-Beveren liet hen rustig de bal. Na een snelle counter werd het zelfs 0-2, want Hubert verkeek zich helemaal op het schot van Frey. De oerschreeuw die de Zwitser slaakte, getuigde van veel vrijgelaten frustratie.

Vreemde afgekeurde goal

Oostende leek tegen te prikken, maar de goal van Hjulsager werd afgekeurd. Waarom? Voor buitenspel van D'Haese die ons onderuit gehaald leek door Schryvers. Vreemde beslissing, want ref De Cremer had evengoed penalty dan kunnen fluiten.

Oostende moest iets gaan doen, maar de ploeg was onherkenbaar. Veel goeie intenties, maar veel te weinig dreiging en présence in de box. Vukotic - waarom al die hoge ballen met een dubbele meter in de buurt? - en Wuytens neutraliseerden alles wat in de buurt van de zestien kwam. Toen Jäkel dan nog eens dom zijn tweede geel oppikte was het helemaal gedaan voor de thuisploeg.

Met nog één match minder gespeeld hebben de Waaslanders nu één punt minder dan Cercle Brugge, dat morgenmiddag Beerschot op bezoek krijgt. Anderlecht kan zich mits puntengewin maandag ook in de top vier nestelen door het puntenverlies van Oostende.