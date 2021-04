Matuur KRC Genk bibbert even, maar wint verdiend bij OHL: 2-3

KRC Genk nam maandag verdiend de maat van OHL. In de eerste helft zorgde Thorstvedt al snel voor de voorsprong. In een dolle slotfase stelde Mercier -met dank aan Vandevoordt- gelijk. Bongonda en Onuachu zetten de scheve situatie nog recht. De aansluitingstreffer van Henry kwam te laat.

OHL koos voor een viermansdefensie tegen KRC Genk, maar vanaf minuut een zag Vlietinck sterretjes tegen Bongonda. Idem voor De Norre, die het geluk dat de laatste pass van Ito te slordig was. Hoe dan ook werd KRC Genk al erg snel beloond. Bongonda ging op wandel, werd neergehaald. Boterberg gaf echter goed voordeel, waardoor Thorstvedt het leer met veel gevoel in de bovenhoek kon deponeren.

De Limburgers gingen volop op zoek naar een tweede treffer. Thorstvedt besloot te zwak na een snelle tegenstoot, aanvoerder Heynen probeerde het twee keer met zijn mindere linkervoet. Vooral zijn volley vloog maar net naast de verste paal.

OHL holde achter de feiten aan tegen een KRC Genk dat erg matuur liep te voetballen. Ze mochten zich gelukkig prijzen zijn dat de averij niet groter was bij rust. Bongonda kreeg te veel tijd van Hubert om uit te halen, maar zijn knal spatte uiteen op de paal. De Leuvenaars ondergingen de eerste helft, tot minuut 43. Malinov haalde verrassend uit, Vandevoordt moest alles uit de kast halen om de gelijkmaker uit zijn doel te houden. Aan de overzijde strafte de balvaste Onuachu een zeldzaam foutje van Romo niet af.

KRC Genk nam wat gas terug naar de koffie, OHL ging voorzichtig op zoek naar de gelijkmaker, al zat vooral Xavier Mercier totaal niet in de wedstrijd. Halfweg de tweede periode was de wedstrijd ei zo na gespeeld: knappe een twee Heynen-Onuachu, het afgeweken schot van Heynen belandde tergend traag op het dak van het doel. Twee minuten later kreeg Onuachu zelf een uitgelegen mogelijkheid, maar oog in oog met Romo besloot de Gouden Stier voorlangs.

Dolle slotfase

En als je de kansen niet afmaakt... Een kwartier voor tijd verdween een ogenschijnlijke indraaiende vrije trap van Mercier via de vingertoppen van Vandevoordt in doel. Toch een stevige blunder van de jonge goalie, die erg attent stond te keepen.

KRC Genk leek aangeslagen na die donderslag bij heldere hemel, OHL rook bloed. Vandevoordt had een sublieme reflex om de deviatie van De Norre via de lat uit zijn doelvlak te houden. Het zou de volgende kentering blijken, want een minuut later sloeg Genk genadeloos toe. Thorstvedt stuurde Bongoda diep, die omspeelde de onoordeelkundig uitgekomen Romo en trapte vanuit een erg scherpe hoek raak. Amper twee minuten later was de wedstrijd gespeeld. Onuachu werkte koel af, op aangeven van Ito: 1-3. De ontlading bij John van den Brom en co was immens.

In blessuretijd pikte Thomas Henry nog zijn doelpuntje mee, op aangeven van Mercier. Verder raakte OHL niet. KRC Genk won oververdiend in Leuven en profiteert optimaal van het puntenverlies van KV Oostende. POI lijkt haast een feit voor de Limburgers, dat vooral voor de pauze erg dominant was. Voor OHL is de POI-droom voorbij. De promovendus moet hopen op POII om een vervolg te breien aan hun competitie.