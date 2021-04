STVV neemt stevige optie op behoud na verdiende zege tegen matig Malinwa

STVV heeft zaterdag een stevige optie genomen op een verlengd verblijf in 1A. Suzuki en Mboyo zetten de Kanaries tegen een slap KV Mechelen al voor de koffie op rozen. Na de pauze acteerde Malinwa energieker, maar het kwam niet verder dan 2-1, na een treffer van De Camargo in de slotfase.

De belangen waren voor beide ploegen nog erg groot: STVV was nog altijd niet zeker van het behoud, zeker niet na de verrassende zege van Waasland-Beveren op het veld van Oostende. KV Mechelen was nog steeds in de running voor POII.

STVV eiste het balbezit op in de openingsfase, maar de eerste dreiging kwam van Malinwa. Steve De Ridder speelde de bal pardoes in de voeten van Wernersson. Druijf kon de voorzet van de Zweed niet afronden. Aan de overzijde was het wel meteen raak: Hashioka met de lage voorzet, puik weggelegd door Yuma Suzuki: 1-0.

KV Mechelen speelde aan een te laag tempo om de Truiense organisatie uit verband te spelen. Het oogde bij momenten erg gelaten in de eerste helft, tot ergernis van Wouter Vrancken. Schmidt moest iets voorbij het kwartier wel alles uit de kast halen om een schicht van Vanlerberghe uit de bovenhoek te ranselen.

Voor STVV was het allemaal goed. De Kanaries stonden goed in blok en waren erg stevig in de duels. Vijf minuten voor de koffie werd het allemaal nog wat beter voor STVV. Walsh liep Suzuki -weer hij- van de sokken, Mboyo zette de elfmeter feilloos om.

Een donderspeech van Vrancken en twee wissels, Kaboré en Storm in de plaats van Hairemans en Wernersson, leken Malinwa dan toch wakker te schudden. Storm dwong Schmidt al snel tot een redding.

Niet veel later velde Suzuki ei zo na het doodvonnis, maar Thoelen hield zijn team met een mirakelsave in de wedstrijd. De bezoekers kampeerden de tweede helft, maar verder dan steriele druk en wat dreiging bij stilstaande fases raakte KV niet. Het was zowaar STVV, dat stilaan door haar beste krachten heen zat, dat dichtbij een derde treffer kwam: Suzuki, volledig vrijstaand, miste zijn kopbal compleet.

In de negentigste minuut frommelde de ingevallen De Camargo aan de tweede paal een voorzet van Vranckx binnen, maar daar bleef het bij.

Voor Malinwa lijkt POII weer wat verder weg, STVV neemt door deze verdiende driepunter een stevige optie op het behoud. De Kanaries kunnen zondag voluit genieten van Vlaanderens Mooiste en/of volgen hoe concurrenten Cercle Brugge en Moeskroen het ervan afbrengen.