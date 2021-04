Wouter Vrancken kan ex-club nog wat dieper duwen: "Hoop dat STVV nog veel punten pakt, maar niet vanavond"

Na de interlandbreak rolt de bal zaterdag opnieuw in de Jupiler Pro League. Voor een eindeseizoenswedstrijd moet u vanavond niet op Stayen zijn. De belangen zijn zowel voor STVV als KV Mechelen nog erg groot.

STVV heeft er enkele woelige weken opzitten. Na amper twee op vijftien in de competitie werd de goede start onder Maes ondergesneeuwd. Alsof dat nog niet genoeg was, werd STVV -tot dan toe coronavrij- getroffen door een stevige coronaplaag. Iedereen testte bij de laatste testronde negatief, maar het is gissen hoever de spelers staan.

Wie er zeker niet bij zal zijn, is Maximiliano Caufriez. Die blesseerde zich aan de voet tijdens het grasmaaien en mag een kruis maken over het seizoen. Bovendien kijken Teixeira en Durkin vanavond geschorst toe.

"Winnen tegen STVV is een must om in de running te blijven voor POII", gaf Wouter Vrancken aan op de persbabbel. Vrancken, die acht seizoenen speelde voor STVV uitkwam, zit ermee verveeld dat zijn ex-club nog steeds niet helemaal gered is. "Dat ze nog maar heel veel punten pakken, maar niet zaterdag."

Bij KV Mechelen is Bijker geschorst, Van Damme en Engvall blijven onbeschikaar.

STVV is nog steeds niet helemaal gered. De Kanaries tellen slechts drie punten meer dan Cercle Brugge, dat op plaats zeventien kampeert. Na een knappe remonte nestelde Malinwa zich knap in de buik van het klassement. De troepen van Wouter Vrancken zit de top acht op de hielen. Een zege op Stayen betekent meer dan waarschijnlijk een POII-plaats, met nog twee speeldagen te gaan.

Ref: Kevin Van Damme

Aftrap: 18u30, Stayen

De heenmatch eindigde op een 2-0 zege voor KV Mechelen, via twee goals van Aster Vranckx.

