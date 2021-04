Mooie comeback en dito goals: Zulte Waregem toont veerkracht tegen Eupen en doet reuzenzaak in klassement

Zulte Waregem en KAS Eupen hebben er in een winderig Regenboogstadion een boeiende en spannende wedstrijd van gemaakt, waarin het tot in het slot van de match alle kanten op kon.

Zulte Waregem heeft er sowieso een bizar seizoen opzitten, waarbij het even in het degradatiemoeras verzeild raakte en daarna met een fantastische reeks met een sneltreinvaart vooruit raasde. Met nog drie speeldagen voor de boeg kon Essevee zich naar een stekje in play-off 2 spelen.

Afgeweken vrije trap

Francky Dury moest het wel zien te stellen zonder Opare, die werd geopereerd en zo de rest van het seizoen mist. Damien Marcq was dan weer geschorst, maar Govea kwam op zijn beurt terug uit schorsing. Bij Eupen vielen geen verrassingen te noteren in de basiself.

Voor de bezoekers stond nog weinig op het spel, al mochten ook zij nog dromen van play-off 2, al moest dan wel gewonnen worden aan de Waregemse Gaverbeek. Al na een dikke vijf minuten leek de match te worden opengebroken door een vroege goal van Bruno, maar Dompé stond in de voorafgaande actie buitenspel en dus ging het feest niet door.

Aan de overkant was het een kwartiertje later wél raak. Peeters met een vrije trap, die afweek op het hoofd van Kainourgios en zo in doel verdween: 0-1, werk aan de winkel voor de thuisploeg. Die probeerden wel met een kopkans voor Vossen en een schot van Bruno onder meer, maar voor de pauze werd niet gescoord.

Aanvalslust krijgt beloning

Dury behield ook na de koffie het vertrouwen in zijn manschappen, maar die waren duidelijk wel wakker geschud tijdens de rust. Er zat meer drive in het spel en de aanvallen werden snediger. Bruno kwam met een driedubbele waarschuwing, uiteindelijk was het Pletinckx die op een afvallende bal de 1-1 voorbij Defourny schoot.

Zulte Waregem probeerde op zijn elan door te gaan, maar moest ook opletten. Net als in de eerste helft moest Bostyn bij de pinken zijn om een doelpunt van N'Dri te verijdelen. Essevee bleef aandringen, een dikke tien minuten voor tijd leverde dat op.

Eerst werd Agbadou uitgesloten met zijn tweede gele kaart bij de bezoekers, even later kon De Bock met een heerlijke volley op een hoekschop van Govea de 2-1 hard voorbij Defourny trappen. Zulte Waregem springt zo over heel wat ploegen in de stand en is nu zesde, op drie punten van Oostende en Anderlecht - dat maandagavond nog speelt tegen Antwerp.