Anderlecht leek klaar voor de slachtbank na geniale goal Lang, maar zorgt ineens voor totale ommekeer

Voetbal is en blijft een raar beestje. De eerste helft tussen Anderlecht en Club was flauw. De inbreng van Lang - die een geniale goal scoorde - bracht verandering. Paars-wit leek klaar voor de slachtbank, maar draaide het helemaal om.

Er was nog een verschil, maar het was zeker niet meer zo groot als die 4 oktober van vorig jaar toen Anderlecht voetballes kreeg in Jan Breydel. Anderlecht combineerde bij momenten goed, maar tegen een stevige verdediging als die van Club was het heel wat moeilijker kansen creëren dan tegen Antwerp.

Wellenreuther zorgt voor hartverzakkingen

Brugge was goed, kalm, matuur, geduldig... Ze speelden de bal goed rond en versnelden als ze de kans zagen. Bij één van die versnellingen scoorde Vormer, maar de VAR zag dat hij een vijftal millimeter buitenspel stond. Diezelfde Vormer ontsnapte toen de ref natrappen door de vingers zag. Daarnaast was de gevaarlijkste man op het veld, Timon Wellenreuther.

Ken je dat van vroeger? Die jongens die in de goal moesten staan omdat ze niet goed genoeg waren met de voeten? Wel... Elke terugspeelbal op de doelman leverde Kompany een halve hartverzakking op. Het begon al na een minuutje toen Dost bijna tussen een pass zat, ook Vanaken was er eens bijna mee weg. Maar het ergste was toch toen hij een simpele bal moest controleren en die liet glippen richting zijn eigen doel.

Daar is Lang

Als verdediger zou je dan zeggen dat je hem wat gaat overslaan, maar Cobbaut en Miazga waren hardnekkig. Van speelpleintjes gesproken. Hebt u ook van die vrienden die de bal er willen inlopen? Dat was ook bij Anderlecht het geval: toch nog voor de pass gaan terwijl je perfect eens kon trappen.

Club geraakte er ook wel niet door. De verdediging van Anderlecht stond hoog en er zat zonder Lang niet genoeg snelheid in om daar gebruik van te maken. Clement had het ook wel gezien en liet Lang duchtig opwarmen tijdens de rust. Hij mocht meteen invallen voor Badji - die geen deuk in een pakje boter stampte - uiteraard.

Nog geen tien minuten duurde het voor Lang nogmaals bewees dat hij de beste speler op de Belgische velden is. Sambi en Cobbaut werden met een schitterende dribbel het bos ingestuurd en de Nederlander werkte beheerst af. Pfff, wat een goal! Dit Club is nog een niveau of twee beter met Lang op het veld.

Wissels keren match

Anderlecht wou wel, maar terwijl Club in balbezit steeds met vijf man hoog stond, moest Nmecha het bijna alleen opknappen. Daar kwam nog bij dat Lokonga nergens was en Trebel ook mee wegzakte in het moeras. Anderlecht was nergens, maar de gelijkmaker viel toch uit de lucht. De ingevallen Amuzu zorgde voor de perfecte assist op Nmecha, die niet meer kon missen. Op een moment dat de 0-2 dichterbij leek te zijn.

En het werd nog vreemder: 2-1 zelfs. Sambi Lokonga haalde van ver uit en Mignolet was helemaal verrast door zijn afstandsschot. Wat een ommekeer, want het leek dat Anderlecht klaar was voor de slachtbank. De wissels van Kompany brachten op, want Cullen zorgde voor meer duelkracht op het middenveld.

Anderlecht haalde het einde met de nodige vechtlust en Wellenreuther deed ook nog zijn duit in het zakje. Als Oostende straks punten laat liggen, is play-off 1 binnen voor de Brusselaars.