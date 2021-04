KV Oostende zet scheve situatie helemaal recht en behoudt waterkans op play-off 1 na overwinning op het veld van Beerschot

KV Oostende heeft deze avond een levensbelangrijke zege geboekt op het veld van Beerschot. Het werd 1-2. De thuisploeg kwam wel op voorsprong via Brogno, maar in het absolute slot ging KV Oostende erop en erover via Kvasina en Bataille.

Door de zege van Anderlecht tegen Club Brugge had KV Oostende nog een waterkans op play-off 1. Dan moest er wel gewonnen worden op het veld van Beerschot en de Kustboys begonnen goed aan de wedstrijd. Vooral Hjulsager leek er veel zin in te hebben, maar zijn schoten gingen niet tussen het kader.

Beerschot had het moeilijk in de openingsfase, maar de eerste echte kans was wel meteen raak. Van den Bergh stuurde Brogno diep met een heerlijke pass buitenkant voet en Brogno had de bal maar naast Hubert te leggen: 1-0.

KV Oostende leek van slag, want na het openingsdoelpunt kregen ze nog maar weinig kansen bij elkaar gevoetbald in de eerste helft. De beste kansen waren nog voor Kvasina en D'Haese, maar Beerschot-doelman Vanhamel stond telkens in de weg. 1-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

Weinig animo in het begin van de tweede helft. De defensie van Beerschot hield het aanvallende geweld van KV Oostende onder controle en de betere kansen waren ook voor de thuisploeg. Zo kreeg Eleke een enorme kans, maar hij legde een voorzet net naast.

De 2-0 hing meer in de lucht dan de 1-1, want ook daarna waren de betere kansen nog voor Beerschot. Van den Bergh trapte vanuit een scherpe hoek op Hubert en Bourdin kreeg zijn kopbal niet tussen de palen.

KV Oostende had het moeilijk, maar tien minuten voor het einde van de wedstrijd was daar de verrassende gelijkmaker. Beerschot kreeg een hoekschop niet goed weggewerkt en Kvasina stond op de juiste plaats om de bal hard in de rechterbenedenhoek te trappen: 1-1.

Daar bleef het zelfs niet bij voor KV Oostende, want enkele minuten later gingen de Kustboys erop en erover. Hjulsager legde de bal perfect op het hoofd van Bataille en de vleugelspeler had de bal maar binnen te koppen. 1-2 en het was meteen ook de eindstand.

Drie levensbelangrijke punten voor KV Oostende, want zo behoudt de club een waterkans op play-off 1. Met nog één speeldag te gaan heeft KV Oostende twee punten achterstand op Antwerp en drie punten achterstand op Anderlecht. Antwerp heeft wel nog twee wedstrijden, want ze komen maandagavond nog in actie. Beerschot is dan weer nog niet zeker van play-off 2 en kan volgende week maar beter een punt meepikken op het veld van Standard als ze zeker bij de eerste acht willen eindigen.