KV Oostende gaat vanavond op bezoek bij Beerschot: voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel

Om 20u45 staan Beerschot en KV Oostende tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel, want Beerschot wil deelnemen aan play-off 2, terwijl KV Oostende nog steeds een mooie kans maakt om bij de eerste vier te eindigen.

Met KV Oostende en Beerschot staan de nummers vier en vijf tegenover elkaar. Het verschil tussen beide ploegen is slechts twee punten. Toch zullen beide ploegen met een ander doel aan deze wedstrijd starten.

Bij een overwinning is Beerschot namelijk zeker van een plaats in play-off 2 na de reguliere competitie. Voor KV Oostende is een overwinning dan weer cruciaal in de strijd om play-off 1, want de ploeg heeft slechts drie punten achterstand op Anderlecht, de nummer vier in het klassement. Anderlecht komt deze avond nog in actie tegen Club Brugge.

In de heenwedstrijd trok Beerschot aan het langste eind. Noubissi opende toen al na één minuut de score en de aanvaller zorgde ook voor de 1-2, nadat Kevin Vandendriessche tussendoor de gelijkmaker kon scoren. Noubissi is er vanavond niet bij door een blessure.

Blijft KV Oostende een kans behouden op play-off 1 of houdt Beerschot de drie punten thuis?