Buffalo's hebben play-offs plots in eigen handen: AA Gent legt teleurstellend Charleroi makkelijk over de knie

AA Gent maakt nog steeds kans op play-off 2 en het heeft alles zelfs in eigen handen. Dat is de slotsom na een gekke avond in de Ghelamco Arena tegen een erg zwak Charleroi.

Zowel AA Gent als Charleroi wisten dat het de match van de laatste kans was om nog play-off 2 te halen. Door de nederlagen van OH Leuven en Zulte Waregem eerder op zaterdag wist Gent wel meteen dat 6 op 6 voor hen voldoende is voor de top-8.

Alles of niks

De Buffalo's moesten het zonder de geschorsten Kums en Ngadeu doen, voorin kreeg Tissoudali de voorkeur op Depoitre. Bij de bezoekers was Belhocine vooraf streng geweest, maar naast de afwezigen Morioka en Botaka werd enkel Bruno kind van de rekening.

Wat de Zebra's in de eerste helft voorschotelden had echter weinig te maken met een team dat nog volop in de strijd wilde gaan voor de top-8. Het toonde zich heel mak en liet Gent keer op keer als een mes door de boter snijden.

Dat leverde ook snel op: het eerste het beste schot van Bezus week af op Dessoleil en zo kon een grabbelende Descamps de 1-0 niet meer vermijden. De goalie was vijf minuten later ook kansloos op een elfmeter van Bezus na een fout op de middenvelder zelf.

Droomstart voldoende

Een droomstart dus, waar de Gentenaars heel lang makkelijk konden op teren. De 3-0 was behoudens een knal van Nicholson meermaals dichterbij dan de 2-1, maar gaandeweg kropen ook de Buffalo's wat meer achteruit.

Coach Belhocine maakte zich ongetwijfeld flink boos tijdens de pauze, bij de rust bracht hij met Teodorczyk ook een extra aanvaller tussen de lijnen. Die liet zich meteen een drietal keer opmerken, maar liet de aansluitingstreffer net als Ilaimaharitra en Nicholson liggen.

Aan de overkant was het uiteindelijk wél raak. Tissoudali kreeg op aangeven van Vadis Odjidja wel héél veel tijd om de 3-0 knap binnen te werken, in de slotfase kon de ingevallen De Bruyn er zelfs nog 4-0 van maken. Als de Buffalo's volgende week aan de Waregemse Gaverbeek winnen, dan spelen ze play-off 2. Of hoe gek het soms kan lopen in een seizoen.