Alles of niks voor Vanhaezebrouck & co? "Als je er niet meer in gelooft, zeg het dan tegen de club en stop ermee"

Voor AA Gent is het stilaan echt alle hens aan dek. Met nog twee wedstrijden voor de boeg staan de Buffalo's tiende, op twee punten van de achtste plaats (OH Leuven). De komende twee matchen is het dus van moeten tegen Charleroi en Zulte Waregem. En dan hopen.

Vanhaezebrouck gelooft er nog in: "Als ik er niet meer in geloof, dan stap ik hier buiten", klonk het op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Charleroi. "Dan heb ik hier niets meer te zoeken."

Een boodschap die hij ook meegaf aan zijn spelers: "Als er bij zijn die er niet meer in geloven, dat ze dan aan de club zeggen dat ze ermee stoppen. Ik meen dat, maar ik voel dat ze het allemaal nog menen en ik hoop dat ze er alles willen aan doen."

Mislukt?

"Als we play-off 2 niet halen, dan zijn we mislukt. We hebben het niet meer in eigen handen, we moeten nu vooral gewoon twee keer winnen. Te beginnen tegen Charleroi, dan krijg je misschien een boost voor dat laatste duel."

"We hadden vier-vijf punten meer moeten hebben, dan was alles nog mogelijk. Zelfs voor play-off 1. Nu hebben we play-off 2 zelfs niet meer in eigen handen. Details zullen beslissen, dat gaf ik eerder ook al aan en het komt uit."

Wie zal het halen in de Ghelamco Arena? De thuisploeg is favoriet, een inzet op de Zebra's kan al bijna drie keer je inzet opleveren via BetFIRST. Doe er je voordeel mee!