POI is een feit! KRC Genk heeft geen kind aan uitgeblust STVV: 4-0

KRC Genk heeft zich in stijl verzekerd van een POI-ticket. In de Limburgse derby had Genk geen kind aan een uitgeblust STVV. In nog geen kwartier tijd ging het van 0-0 naar 3-0. Suzuki miste een elfmeter, na de pauze zorgde Onuachu voor 4-0. Smetje voor KRC Genk was het uitvallen van Junya Ito.

Het vuur spatte er op z'n zachtst gezegd niet vanaf in de openingsfase. De openingsfase van de Limburgse derby was flauw. Bongonda knalde op aangeven van Ito ruim over. STVV gaf weinig weg, maar speelde in offensief opzicht nauwelijks wat klaar. Game over in drie minuten Precies halfweg de eerste helft was het dan toch vanuit het niets raak. Ito bediende Onuachu, die zijn schot volledig miste. Gelukkig voor de Nigeriaan was Bongonda goed gevolgd om de score te openen. Nauwelijks twee minuten later lag de wedstijd in een beslissende plooi. Andermaal was het Ito die Bryan Heynen bediende. De aanvoerder knalde het leer droog en snoeihard tegen de touwen: 2-0, match gespeeld. STVV maakte een uitgebluste indruk en kreeg maar geen vat op Hrosovsky, die steevast de vrije man was op het middenveld. Tien minuten voor rust speelde het Genkse aanvalstrio de Truiense defensie aan flarden. Met wat meeval belandde de bal bij Thorstvedt, die de 3-0 beheerst binnenlegde. Nog voor de pauze zag Boucaut een strafschop in een klein zetje van Cuesta op Mboyo. Suzuki mikte de elfmeter te centraal, Vandevoordt redde met de benen. Tekenend voor de eerste helft van de Truienaars. Vlak voor de koffie mikte Munoz de 4-0 aan de voor hem verkeerde kant van de paal. Ook Onuachu pikt zijn doelpunt mee STVV begon met verse moed aan de overbodige tweede helft. Toch was het andermaal Genk dat bij de eerste prik raak trof. Munoz, net niet vanuit buitenspel, speelde Thorstvedt vrij. Met een listige deviatie bereikte de Noor Onuachu, die Schmidt geen kans liet. Competitiedoelpunt 27 voor de Gouden Stier. Een perfecte middag werd het echter niet voor de thuisploeg. Nog voor het uur moest man in vorm Ito noodgedwongen naar de kant. De Japanner tastte naar de lies. Het was winteraanwinst Preciado die hem kwam vervangen. De score kon nog hoger oplopen, maar Bongonda weigerde de misser van Cacace af te straffen. Een kwartier voor tijd stond de lat in de weg om het nummer tien van zijn tweede doelpunt van de middag te houden. Zo rekende KRC Genk voor de derde keer dit seizoen af met een uitgeblust STVV. De Limburgers zijn dankzij deze overwinning mathematisch zeker van een ticket voor POI. Bovendien wipt het team van John van den Brom (voorlopig) over Antwerp, de tegenstander op de slotspeeldag, naar de tweede stek in de rangschikking.