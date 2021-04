Drie op een rij voor KRC Genk in Limburgse derby?

Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie staat voor de derde keer dit seizoen de Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV op het programma. Wordt het appelvlaai of smurfentaart komende maandag? Hoe dan ook, KRC Genk wil zondag 100% zekerheid over POI.

KRC Genk maakte maandag tegen OHL indruk en zette zo een reuzenstap richting POI. Tegen STVV moeten de jongens van Van den Brom voor 100% zekerheid zorgen.

Lucumi keert terug uit schorsing. John van den Brom gaf op zijn perspraatje aan dat de Colombiaan zijn plek achterin weer gewoon inneemt. Al moet gezegd: Mark McKenzie deed het tegen OHL voortreffelijk. Dries Wouters blijft op de sukkel met de kuit.

STVV stelde eerder deze week op bezoek bij Waasland-Beveren het behoud veilig. Niets meer te winnen of te verliezen, zou je denken. Niets is echter minder waar, want de Limburgse derby leeft bij de Truienaars. De Kanaries willen revanche voor de twee nipte nederlagen tegen KRC Genk dit seizoen.

In de competitie ging KRC Genk, mede door een fantastisch doelpunt van Bongonda, met 1-2 winnen op Stayen. In de Beker volstond een laat doelpunt van Onuachu voor kwalificatie op een ijskoude woensdagavond in februari.

Aftrap: Luminus Arena, 13u30

Ref: Alexandre Boucaut

De Limburgse derby is live te volgen op Voetbalkrant.com vanaf 13u30.

