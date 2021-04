Vooraf

KV Mechelen, de nummer 12 in de stand, ontvangt Zulte Waregem, de nummer 8. In de strijd om play-off 2 kunnen beide teams de punten nog gebruiken. Voor KV is het alles of niets: het moet winnen, anders is het uitgeteld. Zulte Waregem, dat vier punten meer telt, verdedigt de virtueel laatste plek die toegang geeft tot play-off 2. In vergelijking met het duel bij STVV komen Bijker en Hairemans in het elftal bij KVM. Dury geeft het vertrouwen aan de elf die Eupen versloegen.