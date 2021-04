Storm geeft aanzet voor spektakel: KV Mechelen nog in running voor en Zulte Waregem nog niet zeker van play-off 2

KV Mechelen moest winnen om nog enigszins kans te maken op play-off 2. Zulte Waregem kon bij winst zich zo goed als verzekeren van zijn plek in de top acht. Het werd dat eerste scenario. Nikola Storm zette Malinwa voor de pauze op weg naar winst. Na rust werd het nog een heus spektakelstuk.

Op de vorige speeldag leek KV Mechelen uit bij STVV met zijn gedachten al in vakantie. Storm viel toen wel gretig in en werd beloond met een basisplek. De linkerflankspeler toonde zich minstens even bedrijvig en was vaak de man die een aanval trachtte af te ronden. KV liet de bal aardig van voet tot voet gaan en dicteerde de wet. Bij het omzetten van het balbezit in kansen was het vernuft van Steven Defour cruciaal.

Bij een eerste schietkans plaatste Storm de bal voorbij de tweede paal, bij een volgende gelegenheid vond hij Bostyn op zijn weg. Knappe reflex overigens. De doelman van Zulte Waregem was ook paraat bij een schot van Schoofs, dat ie over tikte. Op het halfuur was daar de verdiende goal voor Malinwa. Mrabti maakte deze keer de actie en ging buitenom, Storm tikte zijn voorzet binnen (1-0).

© photonews

De 2-0 liet hierna niet lang op zich wachten. Pletinckx deed bij een ingeving van Schoofs de bal afwijjken. Het leer viel zo perfect voor de alert reagerende Storm, die zijn tweede van de avond tegen de netten schoof. Met het einde van de eerste helft in zicht legde de doelpuntenmaker nog een keertje aan. Dit keer stond zijn vizier minder scherp afgesteld.

© photonews

Zulte Waregem bracht voor de pauze amper iets, maar wilde daar in de tweede helft nog wel iets aan doen. Het bracht meer drang en meer ballen in de box. Dat leverde ruim voorbij het uur ook op: Seck kreeg zijn hoofd tegen de voorzet van De Bock en Bruno werkte binnen. Alles wees er toen op dat het nog een echte wedstrijd kon worden en dat het nog ging spannen om de punten.

Kort na de 2-1 volgde echter de 3-1: Druijf stevende alleen op doel af en bleef erg koelbloedig. Zijn stifter herstelde de marge van twee doelpunten. Meteen hierna werd Druijf vervangen en ook zijn vervanger De Camargo ging op zoek naar een doelpuntje. Bostyn lag bij diens inzet in de weg. Aan de bezoekende keeper lag het niet: bij een kans voor Schoofs pakte hij uit met een prima voetveeg.

© photonews

De 3-1 leek het verzet van Zulte Waregem echt wel gebroken te hebben, maar het werd geen 4-1. Wel 3-2. Bruno was andermaal de afwerker van dienst. Lang moesten ze zich bij KVM geen zorgen maken, want opnieuw scoorden ze ook zelf kort na het tegendoelpunt. De Camargo legde de 4-2 tegen de touwen. Het laatste doelpunt uit de partij, ook al kreeg Essevee nog een strafschop, maar Bruno knalde over.

© photonews