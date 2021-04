Twee strijdende teams of eentje in vakantiestemming? Zespuntenmatch zaterdagavond tussen KVM en Essevee

Zulte Waregem verdedigt zijn achtste plek in de rangschikking op het veld van KV Mechelen. Dat is de laatste positie die recht geeft op deelname aan play-off 2 en dus is dit een cruciale match voor Essevee. De vraag is of ook de thuisploeg zich voor deze partij nog kan opladen.

KV Mechelen heeft een waterkansje om zich te plaatsen voor play-off 2. Het telt vier punten minder dan Zulte Waregem. Winnen is dus een winst voor de Mechelaars, anders is het mathematisch zeker dat hun seizoen eindigt op 18 april. Op de vorige speeldag leek KVM in de eerste helft tegen STVV al in vakantiestemming. Is dat ook dit weekend zo of kan Vrancken zijn troepen nog eens aanvuren om er vol voor te gaan?

Zulte Waregem van zijn kant deed dan weer een gouden zaak door tegen Eupen een achterstand goed te maken, met dank aan goals van twee verdedigers. De ploeg van Francky Dury zit virtueel in play-off 2, maar het kan zich geen misstap permitteren met OHL dat in de nek blaast en ook Gent en Charleroi die nog niet helemaal uitgeteld zijn. Mits winst gaat het er wel erg goed uitzien.

© photonews

Bij KV Mechelen is het mogelijk de laatste thuismatch van Defour, Vranckx en De Camargo, al is de club met die laatste nog in onderhandeling voor een eventuele contractverlenging. Begin dit seizoen werd het in het vorige onderlinge duel aan de Gaverbeek 1-2 voor KV Mechelen. Komt er opnieuw winst aan voor Malinwa of neemt Essevee revanche?

