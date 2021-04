Stunt van Moeskroen of Antwerp zeker naar play-off 1? Cercle en Waasland-Beveren kijken ongetwijfeld mee

De zenuwen staan strak gespannen voor de afsluiter van de speeldag. Antwerp kan zich voor play-off 1 kwalificeren als het wint en vervolgens ontspannen toeleven naar de slotspeeldag. Moeskroen strijdt om te overleven in 1A. Pakt het een punt, kan het al niet meer rechtstreeks zakken.

Sportief zijn het moeilijke tijden voor Les Hurlus, maar extrasportief ook met berichten over financiële problemen die de ronde doen en onzekerheid over de licentie. Al wordt dat dan ook weer tegengesproken. De spelerslonen van maart zijn alleszins betaald. Kan Moeskroen onder deze omstandigheden wel presteren op het veld? In de laatste 5 duels was het competitief, met steeds een draw of een nederlaag met 1 goal verschil.

Antwerp boekte de voorbije weken zeer uiteenlopende resultaten. Van een uitschuiver in Leuven ging het naar winst met 10 man tegen KVK en tegen 10 spelers van Club Brugge na een afstraffing in eigen huis tegen RSCA. Stamnummer 1 kan nog eens een overtuigende prestatie gebruiken om opmerkingen over de defensieve speelstijl naar de achtergrond te duwen en ook weer naar plek 2 te springen in de rangschikking.

Er komt wel wat rekenwerk aan te pas rond deze wedstrijd. Moeskroen veroordeelt Waasland-Beveren tot degradatie als het niet verliest, maar moet ook 6 op 6 pakken tegen Antwerp en Club om nog voorbij Cercle naar de zestiende plek te kunnen. Antwerp is zeker van deelname aan play-off 1 als het wint. Bij een gelijkspel mag dat eigenlijk ook niet meer mislopen.

