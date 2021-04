KV Kortrijk zeker van behoud, Waasland-Beveren wacht bang af na spektakelrijke 3-4

KV Kortrijk is er na een spektakelrijke wedstrijd in geslaagd om te winnen op het veld van Waasland-Beveren. De thuisploeg ging van hel naar hemel en omgekeerd.

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor de thuisploeg want na goed doorjagen van Gueye (en slecht verdedigen) kon Gano al na 4 minuten de 0-1 in doel leggen. Waasland-Beveren stond op dat moment met één been al in 1B.

Frey zet orde op zaken

Maar na een kwartier voetballen nam Waasland-Beveren dan toch het heft in handen. Aangemoedigd door 50 kinderen die ASS hebben, kwam de trein onder stoom. Ilic kon eerst nog redding brengen op een poging van Vukotic maar in de herneming kon Frey met een hakje toch nog de gelijkmaker binnenwerken.

De Beverse bank en hoofdtribune kreeg het geloof terug en trok vol in de aanval, de bezoekers kregen ruimte in de omschakeling maar kon niet profiteren. Schyvers mistte eerst nog een grote kans maar Waasland-Beveren ging toch met een voorsprong richting rust na een kopbaldoelpunt van Frey.

Kortrijk geeft zich niet gewonnen

Net als aan het begin van de eerste helft, begon KV Kortrijk het beste aan de tweede periode. Jackers bracht eerst nog fraai redding op een poging van Gano. Maar uit de daaropvolgende corner kwamen De Kerels toch langszij via een afstandsschot van De Sart.

De bezoekers waren niet tevreden met dat ene puntje en gingen op zoek naar een voorsprong. De VAR riep Erik Lambrechts naar het scherm na een tackle van Schoonbaert op Selemani. Lambrechts zag en oordeelde: penalty. Selemani zette zich zelf achter de bal en faalde niet, Waasland-Beveren stond opnieuw op achterstand.

© photonews

Nerveuze slotfase

Hayen wist dat het er nu wel heel slecht uitzag voor zijn ploeg en haalde een centrale verdediger eraf om de aanvallende Koita in de plaats te zetten. Ook Efford kwam in de ploeg en die kon zich bijna laten gelden maar doelman Ilic maakte zich goed breed bij het uitkomen.

© photonews

Beveren trok naar voren maar het grote doelgevaar bleef uit, ze konden Ilic op geenenkele manier testen na de poging van Efford. Kortrijk had dan wel veel ruimte in de rug van de defensie van de thuisploeg, maar verzaakte het om daarvan te profiteren. GIlles Dewaele had daarbij nog de grootste kans maar de verdediger besloot op de voeten van Jackers.

Nog een VAR-moment

In de blessuretijd zagen ze bij Waasland-Beveren dat hun aanvaller Efford foutief werd gestopt maar Lambrechts gaf geen gehoor aan het protest. Even later werd het spel dan toch stilgelegd want VAR Wesley Alen riep de scheidsrechter naar het scherm. Opnieuw vond Lambrechts na het bekijken van de beelden dat het toch penalty was. Frey zette zich achter de bal en legde zijn derde van de namiddag in doel.

Maar het was toch nog niet gedaan want in de 6e minuut van de extra tijd kreeg Selemani zijn tweede kans op even veel minuten om Kortrijk toch nog naar de overinning te trappen. De creatieve middenvelder besloot overhoeks in doel en dompelde Beveren zo toch nog om in een rouwstemming.