Antwerp - Racing Genk is een voorproefje op Play-Off 1

Antwerp tegen Racing Genk is een voorproefje op Play-Off 1 en tegelijk een garantie op doelpunten. Hopelijk krijgen we spektakel, veel doelpunten en een terechte winnaar op De Bosuil vanavond.

Morgen wordt het de 11de keer dat Antwerp en Racing Genk elkaar in de ogen kijken sinds dat de 'The Great Old' terug in de Jupiler Pro League speelt. In zeven van de afgelopen partijen werd er vier keer of zelfs meer gescoord.

Dit was het geval in de heenmatch. Toen won Racing Genk met 4-2 van Antwerp. Onder andere dankzij twee doelpunten van Onuachu.

Selectie Antwerp

Haroun, Coopman en Gelin zijn niet inzetbaar omwille van een blessure. Le Marchand zit op de strafbank na zijn uitsluiting tegen Moeskroen.

Selectie Racing Genk

Uronen en Wouters zijn niet inzetbaar terwijl Didden en Limbombe niet mee zijn opgenomen in de selectie.

Zet in en verdien aan je voetbalkennis!