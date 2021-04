Turbulente dag eindigt met nederlaag voor Charleroi: Prevljak maakt het verschil

De partij begon met een halfuur vertraging doordat Charleroi-fans het veld urenlang bezetten. In een open en boeiende wedstrijd maakte Smail Prevljak in de eerste helft het verschil. Charleroi dicteerde de wet na rust, maar de Karolo's kwamen niet dichter dan de 2-3 van Ilaimaharitra.

Boze Charleroi-fans bezetten zaterdagmiddag urenlang het veld. Ze wilden zo hun ongenoegen uiten over het teleurstellende seizoen. Even werd gevreesd voor uitstel, maar na een toespraak van voorzitter Mehdi Bayat verlieten de heethoofden uiteindelijk toch het terrein. Charleroi-Eupen kon doorgaan, weliswaar een halfuur later dan gepland.

De Karolo's leken de boodschap begrepen te hebben, want de troepen van Belhocine knutselden quasi onmiddellijk een fraaie aanval in elkaar. Bruno trapte op aangeven van Benchaïb nipt over. Aan de overzijde werd een kopbaldoelpunt van Amat terecht afgekeurd omwille van buitenspel.

Iets voorbij het kwartier ging Knowledge Musona op wandel doorheen de thuisdefensie. Het schot van de Zimbabwaan verdween tegen de hand van de inglijdende Kipre. Penneteau redde de strafschop van Prevljak, maar in de herneming trof de Bosniër wél raak: 0-1. Charleroi reageerde gepast, maar Nicholson liet een dot van een kans onbenut. Fall talmde te lang en verkwanselde zo een prima mogelijkheid, Dessoleil mikte dan weer een hoekschop over de kruising.

In plaats van 1-1 werd het 0-2. N'Dri liep de Charleroi-defensie aan flarden, Boljevic bediende Prevljak gepast, de Eupense sluipschutter werkte koelbloedig af. 0-2 nog voor het halfuur, een erg zwaar verdict voor Charleroi.

Dat de Karolo's niet dood en begraven waren, toonden ze niet veel later. De bedrijvige Benchaïb speelde Gholizadeh aan. De Iraniër besloot met heel veel gevoel in de verste hoek, Himmelmann was kansloos.

© photonews

Karim Belhocine bracht na de rust Teodorczyk tussen de lijnen. De Poolse goalgetter (van weleer) liet zich onmiddellijk opmerken met een gemeen elleboogje en gemiste kopbalkans. Niet veel later mikte ook Benchaïb nipt naast.

Gillet zonderde Teodorczyk twintig minuten voor affluiten alleen voor doel af, maar Himmelmann hield de Pool met een prima reflex van de aansluitingstreffer. Deze Teodorczyk lijkt in niets meer op de spits die furore maakte bij Anderlecht.

Tien minuten voor tijd kreeg Charleroi de uitgelezen kans op de aansluitingstreffer. Illaimaharitra faalde niet vanop de stip: 2-3. De thuisploeg probeerde het in het slot met lange ballen op de mee opgerukte Dessoleil, maar dat leidde niet meer tot kansen. Zo sloot Charleroi het seizoen af met een nieuwe nederlaag, die ze op basis van het geleverde spel niet verdienden.