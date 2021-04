Moeskroen verweert zich kranig maar ziet horrorscenario uitkomen en degradeert naar 1B

In het voetbal kan alles gebeuren en dat bleek opnieuw op de laatste speeldag van de reguliere competitie want Moeskroen zakt dan toch rechtstreeks richting 1B na verlies tegen Club Brugge.

Club Brugge nam het niet op als een eindeseizoenswedstrijd en wou vaart maken. Bij elke vrije trap of ingooi werd het spel snel hervat door Blauw-Zwart, dat zijn voorsprong opnieuw wou uitbouwen richting 16 punten voor het ingaan van de play offs.

Maar tot grote kansen kwam Club Brugge niet in de openingsfase. Moeskroen probeerde met diepe spits Harbaoui en snelle flankspelers Tabekou en Olinga te profiteren op de counter. Het eerst schot tussen de palen was voor Hans Vanaken maar de middenvelder trapte te centraal om Koffi onder druk te zetten.

Mignolet moet zich onderscheiden

Moeskroen zette er een counter van Olinga en Tabekou tegenover. Die laatste ging met een gelukje voorbij Rits en kon trappen richting het Brugse doel. Maar Mignolet pakte uit met een goede redding.

Club Brugge probeerde Moeskroen helemaal dol te tikken met korte passes in het strafschopgebied van Moeskroen. De Ketelaere rondde de mooie aanval bijna af maar zijn schot ging naast.

Enkele minuten later was het wel prijs voor Club maar er ging voorafgaand buitenspel van Vormer vooraf, geen nieuw doelpun voor Bas Dost.

Moeskroen laat zich niet doen

Waasland-Beveren kwam op voorsprong op het veld van OHL dus Moeskroen mocht niet verliezen om de laatste plaats te vermijden. Bijna kwamen ze tweemaal toe op voorsprong maar Harbaoui werd eerst nog afgestopt door een ultieme tackle van Vormer, net voor rust besloot de aanvaller over.

In de tweede helft kon Moeskroen profiteren van balbezit. Ciranni kwam p de rechterflank in balbezit en zag dat Harbaoui wel heel veel ruimte kreeg in de rug van de Brugse defensie. De vorzet van de kapitein was perfect voor de Tunesiër om de 0-1 in doel te koppen.

Club Brugge erop en erover

Maar lang duurde de voorsprong niet. Enkele minuten later zorgde een corner van Vormer voor geaar achterin bij Moeskroen. Uiteindelijk kon De Ketelaere aan de tweede paal de gelijkmaker in doel duwen.

Een tiental minuten later kreeg Club Brugge een nieuwe corner en opnieuw werd er gescoord. Na wat flipperkastvoetbal kwam de bal voor de voeten van Hans Vanaken terecht die van dichtbij kon scoren. De lijnrechter oordeelde eerst nog dat Vanaken buitenspel stond maar de VAR floot hem terug: 2-1.

© photonews

Moeskroen ontsnappingsspecialist

Een minuut later kwam Waasland-Beveren op voorsprong op het veld van OHL waardoor Moeskroen virtueel laatste stond in de rangschikking. Maar Moeskroen was nog niet dood en trok ten aanval. Uiteindelijk trapte verdediger Silvestre in de draai de 2-2 in doel en redde Moeskroen zijn vel.

Clement redt ex-club

In de laatste 5 minuten was het vat helemaal af bij Moeskroen en Club Brugge wou absoluut de overwinning binnenhalen.

Uiteindelijk lukte dat ook toen Kossounou op wandel ging in het strafschopgebied van de bezoekers. Hij zette de bal laag voor richting Lang en die gleed de 3-2 in doel. Een enorme ontlading op de bank bij Club Brugge. Clement bood zijn ex-club Waasland-Beveren een ultieme reddingsboei toe.

© photonews

Enkele minuten later was het helemaal over en out voor Moeskroen. Dost werke een assist van Lang perfect af door zijn voet ogenschijnlijk nonchalant tegen de bal te zetten maar wel in doel te verwerken.

Balen voor Moeskroen, dat enkel in een haast onmogelijk scenario naar de laatste plaats verwezen kon worden. Maar dat scenario voltrok zich weldegelijk voor Les Hurlus, die rechtstreeks naar 1B zakken.