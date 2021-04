Redt Moeskroen zijn vel op het veld van Club Brugge of trekt leider met maximale bonus richting play off 1?

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie neemt leider Club Brugge het op tegen voorlaatste in de stand Moeskroen. Beide ploegen hebben er baat bij om hun beste beentje voor te zetten.

Ondanks een voorsprong van 13 punten in het klassement, zit Club Brugge in een neerwaartse spiraal. Blauw-Zwart verloor van Anderlecht en Antwerp en pakte slechts 3 op 9 in de voorbije drie wedstrijden. Bovendien kwam de overwinning tegen Kortrijk er na een discutabele penaltyfout.

Een overwinning tegen Moeskroen zou goed zijn om het moraal op te krikken aan de vooravond van de play-offs. Als ze die met een voorsprong van 16 punten kunnen aanvatten, wordt het een hele klus voor de andere ploegen om hen nog bij te benen.

Ricca, Balanta en Badji vallen uit de selecite van Philippe Clement, ze zouden niet fit zijn. Nabil Dirar wordt dan weer gerecupereerd na een lichte blessure.

De 20 namen voor de laatste wedstrijd van de reguliere competitie! 🔵⚫️ #CluMoe



ℹ️ Badji, Balanta en Ricca zijn niet fit.

Moeskroen

De bezoekers uit Moeskroen kunnen de voorlaatste plaats niet meer ontlopen maar ze kunnen ook nog laatste worden en rechtstreeks degraderen. Om dat te vermijden hebben Les Hurlus een punt nodig op het veld van Club Brugge.

De voorlaatste plaats is echter het hoogst haalbare voor Moeskroen nudat Cercle Brugge, KV Kortrijk en STVV zich hebben verzekerd van het behoud. Een barragewedstrijd tegen Seraing is dus het hoogst haalbare voor de bezoekers.

Op extrasportief vlak zijn er minstens even veel vraagtekens die rond Moeskroen hangen. De club maakt er bijna een gewoonte van om in eerste zit geen licentie te bekomen en via het BAS dan toch de licentie af te dwingen.

