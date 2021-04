KV Mechelen doet wat niemand twee weken geleden verwachtte en gaat met 6 op 6 naar play-off 2

Met het oog op play-off 2 lagen er nog altijd mogelijkheden voor KV Mechelen, ook al ging het de slotspeeldag in als de nummer 10. Door de affiches die op het menu stonden, had KVM nog altijd een goede kans om play-off 2 te halen als het won. Zo geschiedde ook.

Het duurde niet lang eer de netten in Kortrijk een eerste keer trilden. Radovanovi─ç werkte een trap van Vanlerberghe ongelukkig in eigen doel. De Serviër slaakte ongetwijfeld een zucht van opluchting toen bleek dat het buitenspel was. KV Mechelen had in de beginfase wat pech met de scheidsrechterlijke beslissingen, al waren die wel terecht. Smet wees naar de stip na een foutieve tackle van Peyre op Gueye.

Selemani schoot de 1-0 in de linkerhoek. Op de vorige speeldag was hij al de matchwinnaar op de Freethiel, maar tegen Mechelen zou hij na zijn vroege goal toch nog de antiheld worden. Na de openingstreffer was het wel éénrichtingsvoetbal, richting het doel van Kortrijk, al ging dat nog niet gepaard met al te veel openingen. Schoofs stond wel een keertje vrij voor doel. De afwerking had beter gekund.

Smet floot ook een strafschop in het voordeel van KV Mechelen na een ingreep van, jawel, Selemani. Die gleed door op Mrabti, die de elfmeter zelf omzette. Tien minuten voor rusten stuurde Hairemans Storm diep. Die hield even in en liet zo enkele verdedigers terugkomen, maar legde dan toch knap binnen. Van 1-0 naar 1-2 dus.

Bij de aftrap van de tweede helft was Selemani nog niet bij de les. Nadat die de bal prijsgaf, maakte Storm het weer mooi af. Met vier doelpunten in de laatste twee matchen ontpopte die zich tot de man die KV Mechelen naar play-off loodste. OHL was immers niet aan de winnende hand tegen Waasland-Beveren en dan moest KVM enkel naar zichzelf kijken.

De buit was wel nog niet helemaal binnen, want Kortrijk kreeg in de tweede helft wel meer greep op het middenveld. Als de aansluitingstreffer zou vallen, kon het nog wel eens spannend worden. Openingen afdwingen was een moeilijkere zaak voor KVK. Aan de overzijde kon Hairemans nog wel eens trappen van in het strafschopgebied, Ili─ç stopte zijn schot.

In het laatste kwart van de wedstrijd had Mechelen de touwtjes weer stevig in handen. De 1-4 was schitterend uitgespeeld. Zowel Storm als De Camargo lieten het scoren over aan een ploegmaat. Het was uiteindelijk Schoofs die het Mechelse feestje compleet maakte. Twee speeldagen voor het einde zag het er niet naar uit dat KVM play-off 2 zou spelen. Een 6 op 6 zorgt er voor dat dit alsnog gebeurt.

