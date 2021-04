Sterren staan vrij gunstig maar KV Mechelen moet afrekenen met vloek om alsnog play-off 2 te halen

Gaat KV Mechelen dan toch nog play-off 2 halen? Twee speeldagen voor het einde gaven weinigen nog een cent voor de kansen van KVM. Bij het aanvatten van de laatste match is er echter de wetenschap dat de kans vrij groot is dat het lukt, als er gewonnen wordt in Kortrijk.

Datzelfde KV Kortrijk is pas sinds vorig weekend zeker van het behoud, na een knotsgekke wedstrijd in Beveren en een latende winnende treffer van Selemani. Het geeft anderzijds ook aan dat dit seizoen niet geworden is waar ze bij KVK op hadden gehoopt. Er staat voor Kortrijk niets meer op het spel, tegelijkertijd komt het ontspannen aan de aftrap. Altijd te voorspellen wat dat doet met een ploeg.

Ook kijken naar OHL

Bij Mechelen liggen de zaken anders. Het staat pas tiende, maar na de zege tegen Zulte Waregem is de kans toch groot dat het nog de top acht in duikt, op voorwaarde dat het wint in Kortrijk. Dat komt omdat rechtstreekse concurrenten nog tegen elkaar spelen. Mechelen mag dan ook wel niet voorbijgestoken worden door OHL, dat evenveel punten heeft en een doelpuntensaldo dat voorlopig een tikkeltje negatiever is (1 doelpunt verschil).

KVM moet om in play-off 2 te geraken afrekenen met 'de vloek van de laatste speeldag'. In de moderne geschiedenis was het op het hoogste niveau steevast net niet als er voor Malinwa op het hoogste niveau op de slotspeeldag nog iets op het spel stond. Die trend moet dus gekeerd worden in het Guldensporenstadion.

Een overwinning van Kortrijk levert u 3,8x uw inzet op. Bij een gelijkspel kan u liefst 4,6x uw inzet verdienen. Een driepunter van KV Mechelen is dan weer goed voor 1,86x winst. Voorspel nu de uitslag van deze wedstrijd bij BETFIRST!