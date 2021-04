Vijfde plaats en dus ook play-off 2 voor KV Oostende na gelijkspel tegen Cercle Brugge

KV Oostende is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor play-off 1. De Kustboys speelden deze avond 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge en daardoor blijven ze steken op de vijfde plaats in de Jupiler Pro League.

KV Oostende had absoluut een overwinning nodig deze avond om nog kans te maken op play-off 1. Toch was er in de beginfase niet veel van te zien, want de thuisploeg had het moeilijk om openingen te vinden in de defensie van Cercle Brugge.

De beste kansen in de beginfase waren zelfs voor de bezoekers. Na een knap ingestudeerd nummertje bij een vrije trap legde Hotic de bal breed tot bij Vanhoutte, maar de centrale middenvelder trapte net naast.

Daarna kwam KV Oostende beter in de wedstrijd en vooral Theate kreeg een mooie mogelijkheid om de Kustboys op voorsprong te zetten. Een corner schoot door, maar de centrale verdediger was te verrast om de bal nog aan te raken. 0-0 was dan ook de logische ruststand.

Tweede helft

Meer animo in de beginfase van de tweede helft, want Ugbo kon Cercle Brugge meteen op voorsprong zetten. Het doelpunt werd eerst afgekeurd, omdat Ugbo buitenspel leek te staan, maar van offside was geen sprake en dus was het een geldig doelpunt: 0-1.

KV Oostende ging daarna op zoek naar de gelijkmaker via invaller Sakala, maar toch kwam Cercle Brugge nog zeer dicht bij de 0-2. Deman had een knappe actie in huis, maar zijn schot spatte uiteen op de lat.

Cercle Brugge had de wedstrijd daarna onder controle, maar in het absolute slot was er toch nog de gelijkmaker via Kvasina. 1-1 was meteen ook de einstand, maar play-off 1 was er sowieso niet gekomen voor KV Oostende door de overwinning van Anderlecht op het veld van STVV.

KV Oostende blijft dus steken op de vijfde plaats en zal binnenkort te zien zijn in play-off 2. Cercle Brugge eindigt op de zestiende plaats en het seizoen zit er zo ook meteen op voor de troepen van Yves Vanderhaeghe.