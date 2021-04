Haalt KV Oostende alsnog play-off 1? Cruciale thuiswedstrijd voor de Kustboys tegen Cercle Brugge

Deze avond wordt de laatste speeldag in de Jupiler Pro League afgewerkt. Voor KV Oostende staat er nog heel wat op het spel, want de Kustboys maken nog kans op een plaats in play-off 1.





Volg KV Oostende - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.