Waasland-Beveren flikt het! Leeuwen winnen in OHL en wippen over Moeskroen

Waasland-Beveren is door het oog van een dunne naald gekropen. Het won na een spannende wedstrijd met 1-2 op het veld van OHL, na twee doelpunten van Louis Verstraete. Doordat Club Brugge een achterstand omboog tegen Moeskroen, wipt de ploeg van Nicky Hayen over de Henegouwers naar plaats zeventien.

Het was voor beide ploegen 'van moeten' en dat was eraan te zien. OHL nam de match meteen in handen. Na een knappe combinatie Henry-Mercier-Sowah besloot de Ghanees oog in oog met Jackers op de dwarsligger. Waasland-Beveren met de schrik vrij.

OHL bleef de wet dicteren in de eerste twintig minuten. Vooral de infiltraties van Sowah deden de Leeuwen ontzettend veel pijn. Waasland-Beveren had moeite met het tempo dat OHL oplegde en had regelmatige stevige charges nodig, waarbij vooral Tamari het enkele keren moest ontgelden.

Gaandeweg herstelde Waasland-Beveren min of meer het evenwicht, maar het was toch schrikken toen Verstraete op het halfuur de 0-1 in de korte hoek duwde, op aangeven van Schrijvers. Europe play-offs waren ver weg voor OHL, dat het noorden kwijt was na die domper. De Norre mocht helemaal vrijstaand op doel koppen, maar besloot over.

Siebe Schrijvers

Brys liet de bleke Malinov in de kleedkamer. In zijn plaats kwam Siebe Schrijvers, die amper twee minuten nodig had om zich te tonen. De ex-speler van Waasland-Beveren kreeg te veel ruimte, maar besloot wel erg fraai in de verste hoek: 1-1.

Waasland-Beveren moest even bekomen van deze dreun, maar kwam ei zo na voor een tweede keer op voorsprong. Heymans bediende met een schitterende voorzet Frey. De Zwitser besloot in één tijd, maar Romo had een schitterende reflex in huis. In de herneming kon ook Koita de kans niet verzilveren.

Van tactiek was in het laatste halfuur nauwelijks nog sprake. Beide ploegen zetten alles op alles, met weinig academisch voetbal, maar veel overgave als gevolg. Mercier schotelde Henry een niet te missen kans voor, waarin de Franse topschutter van OHL op de een of andere manier toch in slaagde.

Zenuwslopend slot

Halfweg de tweede periode was Waasland-Beveren voor het eerst virtueel zeventiende. Club Brugge had net een achterstand tegen Moeskroen omgebogen, waarna Verstraete de Leeuwen op voorsprong bracht met het hoofd, na een prima assist van Heymans. Zou het dan toch?

Sinani, Wuytens en Schoonbaert lieten drie unieke mogelijkheden om de score verder uit te diepen. Ondertussen had Moeskroen 2-2 gemaakt tegen Club Brugge, Waasland-Beveren op een kwartier van degradatie.

Vijf minuten voor affluiten: gejuich op de bijna lege tribunes, Noa Lang had Club op voorsprong getrapt. In Leuven ging op OHL op zoek naar de gelijkmaker. Waasland-Beveren kraakte niet. De Leeuwen trokken de 1-2 over de streep en wippen zo alsnog naar plaats zeventien. Moeskroen zakt, Waasland-Beveren speelt barrages tegen Seraing. Voor OHL zit het seizoen erop.