Kan Waasland-Beveren rechtstreekse degradatie nog ontlopen bij OHL?

Het wordt ongetwijfeld een zenuwachtige boel aan de Kardinaal Mercierlaan zondagavond. Waasland-Beveren wil rechtstreekse degradatie vermijden, terwijl OHL nog hoopt op de Europe play-offs. Beide ploegen moéten winnen en zijn bovendien afhankelijk van wat er zich op andere velden afspeelt.

Voor Waasland-Beveren is de opdracht duidelijk. Zij moeten winnen in Leuven en hopen dat Club Brugge haar job doet tegen Moeskroen. Enkel dan wippen de Leeuwen nog over de Henegouwers naar plaats zeventien in de rangschikking.

Nicky Hayen zette alles op alles in aanloop naar deze levensbelangrijke partij. Zo ging hij met zijn team liefst drie dagen op afzondering met de twintig spelers die in aanmerking kwamen voor een selectie.

Promovendus OHL leek na een fraai seizoen lange tijd aansluiting te houden op de top vier. Na de recente twee op twaalf dreigen de Leuvenaars zelfs uit de top acht te eindigen.

Voor aanvang van de wedstrijd tegen Waasland-Beveren stond OHL op plaats elf, met een puntje achterstand op het nummer acht, Zulte Waregem. Wil OHL zich alsnog plaatsen voor de Europe play-offs, moet het winnen tegen Waasland-Beveren met meer doelpunten verschil dan KV Mechelen, dat naar KV Kortrijk trekt. Als de wedstrijd tussen Zulte Waregem en AA Gent op een gelijkspel eindigt, volstaat een zege voor de troepen van Brys altijd voor een plaatsje in de top acht.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Kevin Van Damme en is live te volgen op deze website.

