Met Anderlecht weet je maar nooit... Halen ze het op het veld van STVV?

Doet Anderlecht wat het moet doen op Stayen? Paars-wit heeft aan een punt genoeg, maar Vincent Kompany bleef voorzichtig. Met Anderlecht weet je immers maar nooit.

STVV heeft niks meer te winnen of te verliezen, maar Peter Maes was wel woedend na de zware derbynederlaag tegen Genk. Hij zette zijn spelers op scherp.

πŸ₯⚽ π™Žπ™¦π™ͺ𝙖𝙙 π™Žπ™šπ™‘π™šπ™˜π™©π™žπ™€π™£!



Deze Kanaries zijn geselecteerd voor het laatste duel van dit competitiejaar.



πŸ†š @rscanderlecht

⏰18.00 hrs

πŸ“ Stayen

🀞 Support from home

πŸ’› We play in our Official Feathers



πŸŸ‘πŸ”΅ π™‡π™šπ™©'𝙨 𝙙𝙀 π™©π™π™žπ™¨#STVV #CanaryForever #jpl #StvAnd pic.twitter.com/YRBqZ0gxq6 — STVV (@stvv) April 17, 2021

Bij Anderlecht is de focus groot. Ze weten dat ze met een punt altijd zeker zijn van play-off 1, maar gaan vol voor de winst. Kemar Lawrence en Mohammed Dauda zitten niet in de selectie. Er worden ook geen veranderingen in het basiselftal verwacht.

