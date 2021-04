Vooroorlogs: AA Gent na ongezien doelpuntenfestival tegen moegestreden Zulte Waregem naar play-off 2

Zulte Waregem en AA Gent gingen in een rechtstreeks duel op zoek naar een stekje in play-off 2. Wie een erg spannend duel had verwacht, die kwam uiteindelijk wel bedrogen uit. Het werd zo mogelijk het voetbalpensioen van Deschacht in mineur, terwijl de Buffalo's nog op zoek kunnen naar Europa.

Hein Vanhaezebrouck en de Buffalo's wilden hun seizoen redden en dan moest er op zijn minst gewonnen worden op bezoek bij Zulte Waregem om zo play-off 2 af te dwingen. Mohammadi en Ngadeu waren klaar voor de strijd en kwamen in de plaats van Nurio Fortuna en Dino Arslanagic. Millimeters Bij Essevee was nu ook Dompé buiten strijd en dus stuurde Dury bij. Hij koos voor een viermansdefensie, met Pletinckx op rechtsachter en Vossen op de flank voorin, met Chory in de spits. Marcq eiste zijn plekje op het middenveld en aanvoerdersband opnieuw op. © photonews © photonews De milimetersprint in de Amstel Gold Race (viva Van Aert!) was heel spannend en nipt, maar het buitenspelgevalletje tussen De Bock en Castro-Montes was er ook eentje die met het blote oog moeilijk zichtbaar was. De VAR greep in en zorgde zo na een kwartier voor de 0-1. Op het halfuur maakte Yaremchuk er 0-2 van, Seck (op Bolat) en Bruno (op de paal) hadden aan de overkant het scoren nagelaten. Nog voor de rust was de match gespeeld toen Castro-Montes opnieuw alle ruimte kreeg om de 0-3 binnen te schuiven. Lichtjaren Beterschap na de pauze bij de thuisploeg? Allerminst. De eerste kans was meteen goed voor 0-4 via Ngadeu. Hij troefde op een hoekschop de boomlange Chory af, veelzeggend voor wat Essevee op de mat bracht. © photonews © photonews Vadis Odjidja mocht de forfaitcijfers op het bord zetten vanop de stip na een fout op hemzelf, ook veelzeggend. De ingevallen De Bruyn kon er een kwartier voor tijd al 0-6 van maken. Een groot verschil in kwaliteit, maar ook intensiteit tussen beide teams werd zo enkel maar pijnlijker duidelijk - daar kon ook de 1-6 van Bruno niets aan verhelpen. Ook Roman Yaremchuk kon de netten nog eens doen trillen in een wedstrijd die er eigenlijk nooit echt eentje werd, Pletinckx zette de 2-7 eindcijfers op het bord. Zulte Waregem grijpt naast de play-offs en kan beginnen bouwen aan volgend seizoen, Gent geeft zich zes wedstrijden in play-off 2 om het seizoen echt te redden.