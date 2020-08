Behoudt Beerschot haar perfect rapport tegen Standard?

Deze namiddag staat er om 16u een mooi duel op het programma. Promovendus en leider Beerschot zal het opnemen tegen Standard. De Rouches staan op de derde plaats en zouden maar al te graag punten willen rapen op 't Kiel.

Bij Beerschot zitten ze in een positieve flow. De promovendus heeft 9 op 9 en dus zal trainer Hernan Losada niet te veel wijzigingen maken in het elftal. Musashi Suzuki is vandaag voor de eerste keer speelgerechtigd, maar voor Sanyang komt deze wedstrijd nog te vroeg.

Bij Standard zijn er weinig verrassingen terug te vinden in de selectie. Amallah, Bastien en Dragus zijn er niet bij. Het is afwachten of Mehdi Carcela nog een kans zou krijgen bij de Rouches. De aanvallende middenvelder zit in de selectie, maar hij wordt gelinkt aan een transfer.

Houdt Beerschot de drie punten thuis of boekt Standard een uitoverwinning?