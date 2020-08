Kortrijk zet Cercle met de voeten op de grond en behoudt perfect uitrapport

Een schoonheidsprijs zal Cercle - KVK niet krijgen. Kortrijk zal daar niet om rouwen, want de ploeg van Yves Vanderhaeghe verstaat wel de kunst om een uitwedstrijd winnend af te sluiten. Dat deed het voor de tweede maal dit seizoen, nadat het eerder al lukte in de Ghelamo Arena tegen Gent.

Cercle Brugge had net Antwerp en KV Mechelen geklopt. KV Kortrijk was met een 4 op 9 uit de eerste drie matchen gekomen, maar behaalde zijn zege wel op het veld van AA Gent. Er mocht dus toch wel iets verwacht worden. In de eerste helft was het echter het lange niets.

Er werden te veel overtredingen gemaakt om enige schwung in de wedstrijd te krijgen. Ook voetballend was het onder de maat, en dit langs beide kanten. Het spel begaf zich wel het meeste op de helft van KV Kortrijk, maar er kwam allemaal niets van voort. Tot in de slotminuut van de eerste periode, na balverlies van Ocansey aan de middenlijn.

Eerste kans op slag van rust

Omolo kon knallen vanuit de tweede lijn. De Keniaan mikte naast. Dat was het dan voor de eerste periode. Vier minuten ver in de tweede helft voor het eerst ook concreet Kortrijks doelgevaar. Selemani kon aanleggen van in de zestien en vond een Brugse verdediger op zijn weg.

Beter KVK na de pauze

Kortrijk nam na de pauze toch meer initiatief, met ook een hoog spelende Gilles Dewaele. Eerst knalde de ex-speler van Westerlo nog voorlangs, de bal ging zelfs over de achterlijn. Een volgende keer dat Dewaele het strafschopgebied in dook, had het wel resultaat. Goed achteruit leggen en Selemani knalde hard tegen de touwen: 0-1.

Cercle zat met de gebakken peren, want het creëerde al een hele match lang bijzonder weinig en in de slotfase zouden er zeker nog mogelijkheden komen voor KVK op de counter. De machine sloeg niet meer aan bij groen-zwart. Enkel invaller Musaba ondernam nog een poging: zijn knal ging naast. Aan de overzijde kwam Mboyo centimers te kort om de 0-2 binnen te tikken.

Ocansey leek ook nog weg naar een volgend Kortrijks doelpunt. Zijn schot week nog af en verdween in hoekschop. Daar hoefden de roodwitten niet om te treuren, want de drie punten waren toch binnen. Bij Cercle weten ze nu ook dat ze nog niet moeten gaan zweven.