Trekt Cercle de goede lijn door na zeges tegen Antwerp en KVM of wint Kortrijk net als in de Ghelamco buitenshuis?

Cercle Brugge is één van de verrassingen uit het seizoensbegin en KV Kortrijk heeft al gestunt bij AA Gent. Wie pakt de zege in het onderlinge duel, Cercle of KVK? Antwoord op die vraag vanavond omstreeks 20u in het Jan Breydelstadion.

Cercle Brugge heeft twee hele knappe overwinningen achter de rug, thuis tegen Antwerp en KV Mechelen. Dat is op zich al knap. Dat Cercle tweemaal een achterstand kon goedmaken in de tweede helft, maakt het voor de Vereniging nog mooier. Het toont aan dat er een zekere weerbaarheid in het team zit en het toch ook de weg naar doel weet te vinden, al had het in Mechelen op het einde zelfs nog één of twee goals meer kunnen maken.

Als Cercle in deze thuiswedstrijd zelf het spel moet maken, dan is dat misschien nog de grootste uitdaging tot dusver dit seizoen. KVK kende al succes door het neerzetten van een stevige organisatie en op het juiste moment te prikken door te gaan winnen in de Ghelamco Arena. In het eigen Guldensporenstadion was het minder: er werd verloren van Waasland-Beveren en aan de nederlaag ontsnapt tegen Eupen.

Wie start in de spits bij Cercle?

Mbenza is nog niet hersteld van de kwetsuur aan zijn bekken. Voor de positie voorin liggen debutant Ugbo, die op de vorige speeldag scoorde, en de pas aangetrokken Musaba in balans. Ook Deman is niet fit. Bij KVK zijn Hines-Ike, Stojanovic, Moffi, De Sart, Jonckheere en Lepoint allen nog herstellende na een blessure. Op hen kan Vanderhaeghe dus geen beroep doen.

