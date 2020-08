STVV pakt punt tegen tien Oostkantonners dankzij toch wel twijfelachtige penalty

Zeventig minuten met elf tegen tien en amper een goeie kans kunnen afdwingen. STVV heeft een probleem vooraan of de Eupense defensie was bijzonder sterk. Het was wat van allebei. Maar in de slotfase pakten de Truienaars toch nog een punt na een discutabele penalty.

Een topmatch werd het niet. Eupen speculeerde op zijn snelle gasten vooraan en STVV op zijn verzorgde opbouw. Dat laatste lukte wel, maar slechts tot aan de zestien. Dan had Eupen meer succes met zijn aanpak, al kregen ze daar wel de hulp van de Truiense verdediging voor. N'dri mocht redelijk makkelijk voorzetten en voor doel stond iedereen te slapen. Ngoy kon zo heel makkelijk zijn eerste van het seizoen scoren. Het verhaal van STVV bleef daarna hetzelfde: goed voetbal, maar niks in de zestien. Eupen-doelman Ortwin De Wolf had amper werk. Het enige schot(je) binnen de palen kwam van Suzuki, maar dat had zelfs zijn grootmoeder gepakt. Dom rood En toen ging het licht uit bij Jonathan Heris. De ervaren Brusselaar revancheerde zich na een duwtje van Colamatta met een fikse trap richting aangezicht. Scheidsrechter Bert Put trok rood. Dom en al helemaal nefast voor een ploeg die op voorsprong stond. Het spelniveau ging er niet door omhoog. STVV eiste wel het balbezit op, maar van veel gevaar was er geen sprake. Colidio bedreigde De Wolf wel eens met een afstandschot, maar de Eupense verdediging stond als een huis. En dan... een cadeautje? De penaltyfase was voor ons in ieder geval niet duidelijk. Suzuki ging hard in bij Poulain en kreeg de strafschop. Suzuki zette die zelf om en redde zo een punt voor STVV.