Eindelijk: Niangbo veegt de Gentse nul weg tegen moedig KV Mechelen

De kop is eraf en de nul is eindelijk weg voor KAA Gent. Het hield de punten thuis tegen KV Mechelen na een aangename zondagavondwedstrijd. De Buffalo's springen naar een gedeelde 14e plek en naderen tot op een puntje van Malinwa.

KAA Gent had na een 0 op 9 werk aan de winkel en moest dan de punten proberen thuis te houden tegen KV Mechelen, dat de voorbije weken vier punten had gesprokkeld en aanspraak had mogen maken op meer dan dat.

Eindelijk van de nul weg?

Wouter Vrancken had geen nood om zijn team te wijzigen en startte opnieuw met dezelfde basiself, Laszlo Bölöni greep wél in. Dorsch, Bezus en Botaka werden naar de bank verwezen, waardoor Nurio zijn debuut voor Gent mocht maken en ook Chakvetadze en Niangbo in de basis begonnen.

Voor Vadis kwam de match te vroeg, van Dejaegere, Depoitre en aanwinst Bolat geen sprake in de kern van de Buffalo's. De Gentenaars begonnen gemotiveerd en met veel druk op de bal aan de wedstrijd en dat leverde ook wat kansjes op, al was de grootste kans voor Mechelen: Togui blokte het schot van Hairemans af en voorkwam zo een voorsprong van zijn eigen team.

Niangbo zorgt voor verlossing

Op een uittrap van Roef ging de Malinwa-defensie vervolgens aan het flateren: Bushiri naast de bal, Peyre te laat met zijn tackle op Yaremchuk en zo kon die laatste op wandel. De teruglegger op Niangbo was uit het boekje, de Ivoriaan zette de 1-0 van dichtbij op het bord - meteen ook de ruststand.

Na de pauze was het spel iets minder dan wat we voor de koffie kregen, maar al bij al bleef het een genietbare wedstrijd. Gent drukte, maar moest altijd opletten voor onder meer een kwieke Storm in een winderige Ghelamco Arena.

Chakvetadze kreeg na een duel met Peyre een gele kaart voor een schwalbe, al leek daar mogelijk toch wel iets aan de hand. De VAR kwam Visser niet steunen, dus bleef het bij 1-0. En dus ook opletten voor de Buffalo's, want Malinwa toonde al vaker dat het kwaliteiten genoeg heeft om een ploeg snel in verlegenheid te brengen.