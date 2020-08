"Tweede topper in huis gehaald": Laszlo Bölöni wil na intensieve trainingsweek van de nul af tegen Malinwa, sterkhouder ontbreekt

KAA Gent is begonnen met een teleurstellende 0 op 9. Het wil dan ook graag de rug rechten tegen KV Mechelen.

Na de 0 op 9 is het aan KAA Gent om tegen KV Mechelen de eerste punten van het seizoen proberen te pakken. Laszlo Bölöni zag zijn ploeg alvast een bijzondere trainingsweek hebben. "Er was kwaliteit aan de bal én inzet", aldus de coach op de webstek van de Buffalo's.

In de selectie van 22 voor het duel met Malinwa werd nieuwbakken doelman Bolat meteen opgenomen. De Roemeense oefenmeester kent hem uiteraard nog van bij Antwerp: "Met hem hebben we nu een tweede topdoelman in huis, elke topclub heeft dat." Niet in de selectie: Vadis Odjidja, voor wie de match tegen Mechelen nog te vroeg komt.

Van de nul afkomen? Makkelijk zal dat niet worden, want Malinwa is wel goed begonnen aan het seizoen. De Kakkers verloren weliswaar van Cercle Brugge, maar hebben wel al enkele mooie wedstrijden gespeeld en hadden al wat pech.

Engvall is er voor het eerst dit seizoen bij in de selectie van coach Wouter Vrancken, terwijl ook Mrabti werd opgenomen in de selectie.

Deze 21 stappen morgen de bus op richting @KAAGent 😍

Engvall en Mrabti zitten voor het eerst bij de ruime selectie.#nomatterwhat pic.twitter.com/OViWOw0jNc — KV Mechelen (@kvmechelen) August 29, 2020

